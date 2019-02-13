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Çok alkol almak DNA'yı bozuyor

ABD'deki Rutgers Üniversitesi'nde yapılan araştırmada çok alkol almanın, özellikle vücudun biyolojik saatini (PER2) ve stresle başa çıkmayı (POMC) kontrol eden genlere zarar verdiği ortaya çıktı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:24
Çok alkol almak DNA'yı bozuyor

Sonuçları "Alkolizm: Klinik ve Deneysel Araştırma" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu hasar daha da çok alkol almaya neden oluyor.

Araştırmacılar düzenli ya da aşırı alkol tüketen kişilerin bu iki genlerinde yaşanan değişikliği gözlemledi ve her iki genin de metilasyon olarak adlandırılan vücutta oluşan bir biyoloijik süreç sırasında bozulduğunu ortaya çıkardı.

Aşırı alkol tüketenlerin genlerinin yeni protein üretiminin de yavaşladığı ortaya çıktı.

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Araştırmayı yürüten bilim insanları, bulguların alkolün bağımlılık yaratma tehlikesinin neden çok yüksek olduğunu anlamaya yardımcı olduğunu söylüyor.

ABD Ulusal Alkolizm ve Alkol Bağımlılığı Enstitüsü'ne göre kandaki alkol oranının 100 mililitrede 0,08 gramın üstüne çıkması "aşırı içmek" sayılıyor.

Bundan yola çıkarak araştırmada "ağır içici" grubuna haftada 8 ve üstü miktarda alkol alan kadınlar ve 15 ve üstü miktarda alkol alan erkekler alındı.

Ayrıca iki saatten kısa sürede fazla miktarda alkol alanlar da "ağır içici" sayılıyor. Bu oran kadınlarda ortalama 4 bardak ya da üstü, erkleklerde de 5 ve üstüne denk geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDAlkolDNAHaberSağlık
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