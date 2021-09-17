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Corona virüse yakalanan her 10 çocuktan biri uzun Covid’den muzdarip

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir çalışma, corona virüs bulaşmış her on çocuktan birinin 'uzun Covid'den muzdarip olabileceğini gösteriyor. Bakanlık, virüsten iyileşen üç ile 18 yaş arasındaki 13 bin 834 çocuğun ebeveynleri ile anket yaptı. Ailelerin yüzde 10'undan fazlası, çocuklarının aylar sonra hala Covid-19 semptomları yaşadığını bildirdi.

17 Eylül 2021 Cuma 10:01
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Corona virüse yakalanan her 10 çocuktan biri uzun Covid’den muzdarip

Mayıs ve Haziran 2021 arasında gerçekleştirilen İsrail Sağlık Bakanlığı çalışması, ebeveynlerin yüzde 11,2'sinin corona virüsten iyileşen çocuklarının semptomlar yaşamaya devam ettiğini söylediğini ortaya koydu.

6 ay sonra, durumdan etkilenen çocukların sayısının üç ile altı grubu arasında yüzde 1,8'e kadar düştüğü belirtildi.

12 İLE 18 YAŞ ARASINDA UZUN COVİD GÖRÜLME SIKLIĞI DAHA FAZLA

Ancak, 12 ile 18 yaş arası çocukların uzun vadeli semptomlar yaşama olasılığının daha yüksek olduğu görüldü. Bu yaş grubunun yüzde 4,6’sının şikayetleri altı ay sonra hala devam etti.

Ayrıca, çocuklardaki semptomatik Covid-19 vakalarında, asemptomatik olanlara göre uzun Covid’in gelişme olasılığının daha yüksek olduğu keşfedildi. Semptomları olan 12 ile 18 arasındaki çocukların toplam yüzde 5,6'sında, asemptomatiklerin ise yüzde 3,5'inde uzun Covid görüldü.

CORONA VİRÜSÜN YALNIZCA YETİŞKİNLER ÜZERİNDE UZUN VADELİ ETKİSİ YOK

İsrailli yetkililer, "Sonuç olarak, dünya çapındaki kümülatif bulgulara dayanarak, corona virüsün yalnızca yetişkin nüfus üzerinde değil, aynı zamanda çocuklar üzerinde de uzun vadeli etkileri olduğu açıktır. Bildirilen uzun vadeli hastalık oranı, İsrail'de uzun vadeli semptomları olan binlerce çocuk olduğu anlamına geliyor” açıklamasını yaptı.

Diğer taraftan, daha önce ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, çoklarda uzun Covid görülme sıklığının yalnızca yüzde iki ile yüzde üç arasında olduğunu öne sürmüştü.

Bununla birlikte, uzun Covid'e tam olarak neyin sebep olduğu veya nasıl tedavi edileceği hala belirsizliğini koruyor. Bazı uzmanlar,hastalığın  bir kişinin bağışıklık sisteminin corona virüs gittikten sonra bile savaşmaya devam etmesinden kaynaklandığına inanıyor.

UZUN COVİD NEDİR?

Dünyanın dört bir yanından artan kanıtlar, Covid-19’a yakalanan ve enfeksiyonundan kurtulan insanların yorgunluk, kalp çarpıntısı, felç, beyin sisi ve nefes darlığı gibi bir dizi devam eden semptom yaşayabileceğini gösteriyor. Semptomların sekiz hafta ya da daha uzun sürmesiyle, “uzun süreli Covid-19” durumu ortaya çıkıyor.

Bilim insanları tarafından daha önce yapılan bir çalışmada, Covid-19 yakalanan her yedi kişiden birinin en az dört hafta, her 20 kişiden birinin en az sekiz hafta, her 45 kişiden birinin ise  en az 12 hafta boyunca uzun süreli Covid-19 ile mücadele ettiği ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsUzun Covid
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