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Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?

2019 yeni koronavirüsü (2019-nCoV), insanlarda solunum yolu hastalıklarına neden olan ve kişiden kişiye yayılabilen yeni bir virüstür.

22 Şubat 2020 Cumartesi 16:48
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
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2019 yeni koronavirüsü (2019-nCoV), insanlarda solunum yolu hastalıklarına neden olan ve kişiden kişiye yayılabilen yeni bir virüstür. Bu virüs ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen bir salgının araştırılması sırasında tespit edilmiştir.

Corona Virüsü (2019-nCoV) Nasıl Yayılır?

Virüsün kesin yayılma şekli tam olarak bilinmemektedir. Benzer corona virüslerde (MERS ve SARS) kişiden kişiye yayılmanın, enfekte bir kişinin öksürdüğü veya hapşırdığı zaman üretilen solunum damlacıkları ile meydana geldiği düşünülür, bu da grip ve solunum yolu hastalıklarına neden olan diğer virüslere benzer. Bir kişi, üzerinde virüs bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunduğunda ve sonra kendi ağzına, burnuna veya muhtemelen gözlerine dokunduğunda da bir miktar yayılma olabilir. SARS ve MERS'ın insanlar arasında yayılması genellikle yakın temaslar sebebiyle meydana gelmiştir. Corona virüsü (2019-nCoV) hakkında öğrenilecek çok şey mevcuttur ve araştırmalar devam etmektedir.

Corona Virüsün (2019-nCoV) Belirtileri Nelerdir?

Corona virüsü (2019-nCoV) taşıyan hastaların hafif ve şiddetli solunum yolu rahatsızlıkları olduğu belirtilmiştir:

  • Ateş
  • Öksürük
  • Nefes darlığı

Corona Virüsün Komplikasyonları Nelerdir?

Bu virüste etkilenmiş olan birçok hastanın her iki akciğerinde pnömoni (zatürre) vardır.

Kendimi Corona Virüsünden Nasıl Korurum?

Bu virüs şu anda Türkiye’de yayılmamaktadır, ancak enfeksiyonu önlemenin en iyi yolu bu virüse maruz kalmaktan kaçınmaktır. Solunum virüslerinin yayılmasını önlemeye yardımcı olacak basit günlük önleyici eylemler mevcuttur.
Bunlar arasında;

  • Hasta olan insanlarla yakın temastan kaçının.
  • Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza yıkanmamış ellerle
  • dokunmaktan kaçının.
  • Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın.
  • Sabun ve su yoksa alkol bazlı el dezenfektanı kullanın.
  • Hastaysanız, solunum yolu hastalığını başkalarına yaymaktan kaçınmak için:
  • Hastaysanız evde kalınız.
  • Öksürüğünüzü kapatın veya bir mendile hapşırın, ardından mendili
  • çöp kutusuna atın.
  • Sık dokunan nesneleri ve yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Yakın Zamanda Çin’e Seyahat Ettiysem ve Hasta Olduysam Ne Yapmalıyım?

Son 14 gün içinde Çin'de bulunduysanız ve ateş, öksürük veya nefes almada zorluk çekiyorsanız, tıbbi yardım almalısınız Gitmeden önce sağlık uzmanınızın ofisini arayın ve seyahatiniz ve belirtileriniz hakkında bilgi verin. Başkalarını hastalığınıza maruz bırakmadan nasıl tıbbi bakım alacağınıza dair talimatlar verecektir. Hastayken, insanlarla temastan kaçının, dışarı çıkmayın ve hastalığı başkalarına yayma olasılığını azaltmak için seyahatlerinizi erteleyin.

Corona Virüsün Aşısı Var Mı?

Hali hazırda 2019-nCoV’dan korunmak için bir aşı bulunmamaktadır. Enfeksiyonu önlemenin en iyi yolu bu virüse maruz kalmaktan kaçınmaktır.

Corona Virüsünün Tedavisi Var Mı?

2019-nCoV için spesifik bir antiviral tedavi henüz mevcut değildir. 2019-nCov bulaşmış olan kişiler semptomları hafifletmek için tıbbi yardım talep edebilir

Son Güncelleme: 22.02.2020 19:10
Anahtar Kelimeler:
Corona Virüsü Nasıl YayılırÇinKoronavirüs
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Hah 2020-02-22 17:04:35

Bu gadar zaman aglın nerdeydi gundemgıbrız ? Ha beeaw

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