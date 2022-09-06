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Coronavirüs artık sesten tespit edilebilecek!

Yapılan bir araştırmada, yapay zeka kullanılarak insan sesinde Kovid-19 virüsü tespit edilebileceği ortaya konuldu.

06 Eylül 2022 Salı 12:59
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Coronavirüs artık sesten tespit edilebilecek!


Hollanda'da Maastricht Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü'nden bilim insanları, yapay zeka yardımı kullanılan bir mobil uygulamayla, insan seslerinde Kovid-19'un tespit edilip edilmeyeceğine dair bir çalışma başlattı.

Çalışmada, Cambridge Üniversitesi'nin Kovid-19 Ses Uygulaması'ndaki 4 bin 353 sağlıklı ve sağlıksız katılımcıdan, 893 ses kaydı (308'i Kovid-19 testi pozitif olan) incelendi.

Uzmanlar, kayıtları analiz etmek için insan kulağının ses frekanslarındaki değişimi gösteren Mel-spectrogram adlı ölçeği kullandı.

Maastricht Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü'nden Wafaa Aljbawi, "Kovid-19 hastası olmayanların sesini diğer seslerden ayırabilmek için farklı yapay zeka modelleri geliştirdik ve hangi modelin Kovid-19 vakalarını tespit edebilmede daha iyi sonuç verdiğini değerlendirdik." dedi.

Aljbawi, Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) modelinin diğer yapay zeka modellerinden daha iyi sonuç verdiğini kaydetti.

Araştırmada, Kovid-19 vakalarını ses ile tespit etmede yüzde 89 doğruluk sağladığı ve Kovid-19 hastası olmayan kişileri tespit edebilme doğruluğunun ise yüzde 83 olduğu kaydedildi.

Çalışmanın sonuçları, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa Solunum Derneği Uluslararası Kongresi'nde sunuldu.

Araştırmacılar, Kovid-19 teşhisinde bu uygulamanın yapılan antijen testlerinden daha hızlı, kolay ve ucuz olduğunu aktardı. (AA)

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