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Covid-19'a yakalanan nasıl beslenmeli?

Covid-19'a yakalanan kişi nasıl beslenmeli sorusu testi pozitif çıkan milyonlarca kişinin aklına gelen ilk sorulardan biri oluyor. Covid-19'a karşı aşıdan sonra en etkili korunma yöntemlerinden biri de bağışıklık sistemini güçlü tutmaktır. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için yeme içme tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Kısaca Covid-19 testiniz pozitif çıktıysa hemen bunları yemeye başlayın.

26 Şubat 2022 Cumartesi 10:13
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Covid-19'a yakalanan nasıl beslenmeli?
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Covid-19'a yakalanan kişi nasıl beslenmeli? Covid-19'a karşı beslenme düzeni etkili bir rol oynamaktadır. Bağışıklık sistemi, enfeksiyon riski, hastalıktan kurtulma yeteneği arasında önemli bir ilişki var. Kötü beslenme ve sağlıksız hayat tarzı bağışıklık sisteminizi tehlikeye atan inflamasyon ve oksidatif stres ile ilişkilidir. Covid-19'a yakalandığınızda hem inflamasyon hem de oksidatif stres yükselir.

Covid-19, iştahı azalttığı ve hapsedilme sırasında besleyici gıdalara erişiminizi sınırlayabileceği için beslenme durumunu olumsuz etkiler, ancak aynı zamanda vücudunuzun D vitamini gibi besinlere olan ihtiyacını artırır. Henüz tamamlanmamış bazı araştırmalara göre; bazı yiyecekler Covid-19 kapmanızı engelleyemez ama bağışıklık sistemini koruma altına alır. Araştırmacılar, Covid-19 için tamamlayıcı tedaviler olarak potansiyel sağlık yararlarını belirlemek için D vitamini, karotenoidler, A vitamini, çinko, omega-3 yağ asitleri ve C vitaminine büyük ilgi gösteriyor.

Covid-19'u olan veya iyileşme sürecinde olan kişilerin mutlaka yemesi gereken besinler...

D VİTAMİNİ

D vitamini, vücudunuzdaki viral eki bozarak yeni koronavirüs enfeksiyonu sırasında akciğerlerinizi korumaya yardımcı olabilir. Somon balığı, ringa balığı ve bazı yabani mantarlar dahil olmak üzere çeşitli yiyecekler D vitamini açısından zengindir.

KAROTENOİDLER VE A VİTAMİNİ

A vitamini, Covid-19 dahil olmak üzere enfeksiyonlara karşı güçlü koruma sağlamaya yardımcı olabilecek bir karotenoiddir. Besin kaynakları arasında karaciğer, ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ve tatlı patates ve havuç gibi sebzeler bulunur.

OMEGA-3

Omega-3 yağ asitleri Covid-19 tedavisine yardımcı olabilir. Omega-3 yağları açısından zengin besinler arasında somon, sardalye ve chia tohumları bulunur.

C VİTAMİNİ

C vitamini, her yaştan insanda bağışıklık sisteminin güçlü olmasını destekleyen bir antioksidan vitamindir. Pnömoni riskini azalttığı bilinen C vitamini Covid-19 tedavisi için umut vadediyor. C vimini bakımından en zengin besinler ise guava meyvesi, kivi, karnabahar, tatlı kırmızı biber gibi besinler yer alır.

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