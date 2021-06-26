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Covid-19 aşısının tüp bebek tedavisine olumsuz etkisi var mı?

Tüp bebek tedavisi gören kadınların Covid-19 aşısı olabileceği açıklandı. OMÜ Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Davut Güven, 35-40 bin gebe üzerinde test yapıldığını ve herhangi olumsuz bir semptoma rastlanılmadığını belirtti. Güven, ilk 12 hafta dışında, gebeliğin her döneminde iki tür aşının da yapılabileceğini söyledi.

26 Haziran 2021 Cumartesi 13:06
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Covid-19 aşısının tüp bebek tedavisine olumsuz etkisi var mı?

Türkiye genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama süreci hızla devam ederken, özellikle hamile ve tüp bebek tedavisi sürecinde olanlar, aşı konusunda kararsızlık yaşıyor.

Kadın doğum uzmanları da kadınların, bu süreçte aşı yaptırıp yaptırmamaları konusunda kendilerine çok sık sorular yönelttiğini söylüyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu ve Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Davut Güven, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AŞININ OLUMSUZ ETKİSİ YOK"

Covid-19 aşılarının tüp bebek tedavisine olumsuz etkisi olmadığını belirten Doç. Dr. Güven, "'Ben şu an tüp bebek tedavisi oluyorum, başlayacağım veya yaptırmak üzereyim aşı yaptırabilir miyim? Hangi tür aşıları yaptırmalıyım?" sorularını yanıtladı.

Doç. Dr. Güven, "Şu an mRNA ve inaktif aşılar var. Gönül rahatlığı ile şunu söyleyebiliriz; tüp bebek tedavisi, aşılama tedavisi gibi bazı tedavilere ihtiyaç duyulduğunda öncesinde veya sonrasında aşı olabilirler" dedi.

"HER TÜR AŞIYI GÜVENLE UYGULAYABİLİRLER"

"Her tür aşıyı güvenli bir şekilde uygulayabilirler. Tedavilerine ve kendilerine hiçbir sıkıntısı olmaz" diyen Güven, şöyle konuştu:

''Aşı, alerji, kaşıntı ve kol ağrısı gibi belirtiler dışında hiçbir sıkıntı oluşturmuyor. Çok yoğun bir hasta popülasyonuna sahibiz, birçok hastamız tedavi öncesinde veya sonrasında aşılarını uyguladı.''

Hiçbir yan etki görmediklerini söyleyen Güven, "Kendi kliniğimize gelen hastalara baktığımız zaman aşıdan sonra sperm ve yumurta kalitesine kötü hiçbir etkisini görmedik. Aşıların çocuk sahibi olmak üzerine hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

Aşıların sperm ve yumurta kalitesini değiştirmediğini söyleyen Güven, aşı yaptırmış hastalarına tüp bebek tedavisi uyguladıklarını, bu tedavilerde gebeliklerin olduğunu ve sağlıklı bir şekilde de gebeliklerin devam ettiğini belirtti.

"İLK 12 HAFTA YAPILMASIN"

Gebe takibinde hassas bir dönem olduğunu söyleyen Doç. Dr. Güven, "Mecbur kalınmadığı sürece ilk 12 hafta gebelere sadece aşı değil herhangi bir girişimde bulunmuyoruz" dedi.

Bu dönemde düşükler ve bazı komplikasyonların rahatsız edici boyutlara ulaşabildiğini belirten Güven, "12’nci haftadan sonra gebeliğin her döneminde aşı yapılabilir" şeklinde konuştu.

Güven, 35-40 bin gebe üzerinde test yapıldığını ve bu testler sonucunda gebelerde sorun oluşturabilecek bir semptoma rastlanılmadığını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Tüp BebekCovid19COVID19 Aşısı
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