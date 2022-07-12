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Covid-19 can almaya devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, 8 Temmuz’da DSÖ Acil Durum Komitesinin, COVID-19’u görüşmek üzere toplandığı bildirildi.

12 Temmuz 2022 Salı 23:05
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Covid-19 can almaya devam ediyor
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Toplantıda Kovid-19’un Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) kategorisinde değerlendirilmesi yönünde Komitenin tavsiyede bulunduğu ve bu önerinin kabul edildiği bildirildi.


COVID-19 kaynaklı ölümler artıyor


Öte yandan DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında Örgütün Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, son bir haftada küresel Kovid-19 kaynaklı can kayıplarına değinerek “COVID-19 ölümlerinde artan eğilimin, sağlık sistemleri ve sağlık çalışanlarına yarattığı zorluklardan endişeleniyorum.” dedi.


Ghebreyesus, Omicron varyantının alt varyantları BA.4 ile BA.5’in dünya genelinde vaka sayılarında artışı tetiklemeyi sürdürdüğünü vurgulayarak “Virüsün takibindeki azalma, varyantların nasıl bulaştığı, hastalığa yol açma ihtimali ve virüse karşı mücadelenin etkililiğinin derecesinin anlaşılmasına engel oluyor.” şeklinde konuştu.


Küresel Kovid-19 vakalarının üst üste 4 haftadır artışta olduğunun altını çizen Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere COVID-19 ile mücadele araçlarından test, genom sıralaması ve aşıyı kullanmayı sürdürme çağrısında bulundu.

Son Güncelleme: 12.07.2022 23:12
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütündenDSÖDSÖ Acil Durum Komitesi
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