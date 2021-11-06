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Covid-19 pandemisi nedeniyle 28 milyon yıla eş değer insan hayatı kaybedildi

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, Covid-19 pandemisinin insan yaşamına maliyetini gözler önüne serdi. 37 ülkeyi kapsayan araştırma, 28 milyon yıla eş değer insan hayatının Covid-19 nedeniyle kaybedildiğini gösterdi. Araştırmanın yöneticisi, sonuçların kendisini ve ekibini şoke ettiğini söyledi.

06 Kasım 2021 Cumartesi 11:10
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Covid-19 pandemisi nedeniyle 28 milyon yıla eş değer insan hayatı kaybedildi
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Pandeminin etkisinin ölçeğini değerlendirmek için şimdiye kadar yapılmış en büyük çalışmaya göre, Covid-19 salgını geçen yıl 28 milyon yıla eşdeğer bir can kaybına neden oldu. 

ŞİMDİYE KADAR YAPILAN EN AYRINTILI DEĞERLENDİRME

37 ülkede kaybedilen yaşam yıllarını hesaplayan Oxford Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada, muazzam rakamlar ortaya çıktı. Çalışma, ölümlerin sayısını ve meydana gelme yaşını ölçerek, Covid-19'un etkisinin şimdiye kadarki en ayrıntılı değerlendirmesini sağladı.

RAKAMLAR DAHA DA YÜKSEK OLABİLİR

Araştırmanın bulgularına göre, çoğu ülkede yaşam beklentisindeki önemli düşüşlerin yanı sıra, erken ölümlerden kaybedilen yılların sayısı da arttı. Araştırmacılar, veri eksikliği nedeniyle Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan çoğu ülkeyi araştırmaya dahil etmedikleri için gerçek boyutun daha da yüksek olabileceğini aktardı.

Araştırmayı yöneten Oxford Nuffield Nüfus Sağlığı Departmanından Dr Nazrul Islam, BMJ tıp dergisinde yayınlanan bulgular nedeniyle kendisinin ve ekibinin "şoke" olduğunu söyledi.

Bazı akrabalarını ve meslektaşlarını Covid-19 nedeniyle kaybettiğini belirten İslam, "Her şeyi gözden geçirmek için bir noktada durmak zorunda kaldık. Hayatımda pandemi kadar hiçbir şey beni bu kadar şoke etmedi” diye konuştu.

Bununla birlikte bilim insanları, yüzyılın en kötü halk sağlığı krizi olan Covid-19’un tam etkisini anlamanın yalnızca aşırı ölümlerin sayılmasını değil, aynı zamanda bu ölümlerin ne kadar erken olduğunu analiz etmeyi de gerektirdiğini söyledi. Oxford Üniversitesi liderliğindeki ekip, 2020'de yaşam beklentisindeki değişiklikleri ve tüm nedenlerden dolayı kaybedilen fazla yaşam yıllarını tahmin etti.

BİRÇOK ÜLKEDE YAŞAM BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

2020'de gözlemlenen yaşam beklentisi ve kaybedilen yaşam yıllarını, 37 üst orta ve yüksek gelirli ülkede 2005-2019 yılları arasındaki tarihsel eğilimlere dayanarak beklenen yaşam süresiyle karşılaştırdı.

diğer taraftan, 2005 ve 2019 yılları arasında, incelenen tüm ülkelerde erkek ve kadınlarda yaşam beklentisi arttı. 2020'de, yaşam beklentisinde artış görülen Yeni Zelanda, Tayvan ve Norveç ile yaşam süresinde bir değişiklik kanıtının bulunmadığı Danimarka, İzlanda ve Güney Kore dışındaki her ülkede erkek ve kadınlarda yaşam beklentisinde bir düşüş oldu. 

EN YÜKSEK DÜŞÜŞ RUSYA'DA GERÇEKLEŞTİ

Yıllar içinde beklenen yaşam süresindeki en yüksek düşüş; Rusya (erkeklerde -2,33 ve kadınlarda -2,14), ABD (erkeklerde -2,27 ve kadınlarda -1,61) ve Bulgaristan'da (erkeklerde -1,96 ve kadınlarda -1,37) gerçekleşti.

İngiltere ve Galler'de ise yaşam beklentisindeki yıllar içinde düşüş erkeklerde -1.2, kadınlarda -0.8 olarak gerçekleşti. İskoçya'da yaşam beklentisi erkeklerde -1.24, kadınlarda -0.54'tü.

Kalan 31 ülkede, geçen yıl 222 milyon yıldan fazla ömür süresi kaybı yaşandı. Bu rakam, beklenenden 28,1 milyon yıl (erkeklerde 17,3 milyon ve kadınlarda 10,8 milyon) daha fazlaydı.

Son olarak, 100 bin kişi başına en fazla ömür süresinin kaybedildiği ülkeler sırasıyla şöyle açıklandı: Rusya (erkeklerde 7,02 ve kadınlarda 4,76), Bulgaristan (erkeklerde 7,260 ve kadınlarda 3,73) ve Litvanya (erkeklerde 3,43 ve kadınlarda 2,64).

Anahtar Kelimeler:
Covid19Koronavirüs
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