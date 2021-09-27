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Covid-19 pandemisi yaşam süresi beklentilerini de düşürdü

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, toplumun tahmini yaşam süresi beklentilerini de düşürüyor. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, insanların ortalama ömür beklentisi 2020 yılında, bir önceki seneye göre 6 ay düştü. Bu düşüş İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük azalmaya işaret ediyor. Yaşam beklentisindeki en büyük düşüş ise 2.2 yılla Amerikalı erkekler arasında oldu.

27 Eylül 2021 Pazartesi 09:51
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Covid-19 pandemisi yaşam süresi beklentilerini de düşürdü
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Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, dünyayı etkisi altına alan pandeminin insanların ortalama ömür beklentisini de düşürdüğünü ortaya koydu. 29 ülkede yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 27 ülke vatandaşlarının ortalama yaşam beklentileri geriledi. 2019 yılındaki araştırma ile kıyaslandığında, 29 ülkeden 22'sinde ortalama yaşam beklentisinin 6 aydan fazla kısaldığı görüldü.

Yaşam beklentisinin en fazla düştüğü ülke ise ABD oldu. Şimdiye kadar Covid kaynaklı 5 milyona yakın ölümün görüldüğü ülkede, Amerikalı erkeklerin ortalama yaşam beklentisi 2.2 yıl geriledi.

Ortalama yaşam beklentisindeki gerileme ABD'de ağırlıklı olarak çalışma çağındakiler ve 60 yaşın altındakilerden kaynaklanırken, Avrupa'da 60 yaş üstü insanlar öne çıktı.

Öte yandan araştırmaya göre erkeklerdeki ortalama ömür beklentisindeki düşüş kadınlardan daha fazla oldu. 15 ülkedeki erkekler ortalama ömürün 1 yıldan daha fazla düşeceğini beklerken, bu sayı kadınlarda 11 ülkede kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Covid19PandemiOxford Üniversitesi
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