Covid-19 semptomları yine değişti

Dünyanın ilk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs ile mücadelesine son sürat devam ediyor. 225 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs yaklaşık 5 milyon cana mal oldu.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan corona virüs (Covid-19) son dönemde varyantlar ile gündemde. Bunlardan en dikkat çekeni ise Delta.

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Haliyle bu varyant küresel vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.

AŞI OLANLARA UYARI

Uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Zira aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.

Hürriyet'te yer alan habere göre İngiltere'den gelen son rapor ise varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle corona virüs belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor.

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, burun akıntısı , baş ağrısı , hapşırma , boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösteriliyor ve uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.

SEMPTOMLARIN TAM LİSTESİ

Ancak uzmanlar bunun sadece en yaygın 5 semptom olduğunun altını çiziyor. Mu ve Delta varyantlara yakalanan kişilerde görülen semptomların tam listesi ise şöyle...

1- Yüksek ateş

2- Titreme

3- Devamlı öksürük

4- Koku kaybı veya değişikliği

5- Tat kaybı veya değişikliği

6- Baş ağrısı

7- Olağandışı yorgunluk

8- Boğaz ağrısı

9- Bilinçte bulanıklık

10- Deri döküntüsü

11- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler

12- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları

13- Nefes darlığı

14- Göğüs ağrıları

15- kas ağrıları

16- Boğuk ses

17- İshal

18- İştahsızlık

19- Karın ağrısı

20- Burun akması

21- Hapşırma

HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?

Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İşte yapılan son araştırmalara göre, corona virüs aşılarının Delta'ya karşı sunduğu koruyuculuk oranları...

İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 88 etkili.

Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 93.7 etkili olduğunu saptadı.

KORUYUCULUK ORANI REVİZE EDİLDİ

PHE söz konusu aşının ilk dozunun Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yaklaşık % 33 etkili olduğunu söylemişti. Son çalışma ile bu oran yüzde 36'ya revize edildi.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanılan bir başka aşı olan Sinovac için Delta koruyuculuk oranı açıklanmıştı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Covid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.

Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.

Moderna da aşısının Delta'ya karşı etkinlik oranını açıkladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.

Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.

Delta ile ilgili son açıklama Novosibirsk Devlet Üniversitesi Laboratuvarı Başkanı ve Rusya Bilimler Akademisi üyesi Sergey Netesov'tan geldi.

Netesov Sputnik'e verdiği demeçte aşının Delta varyantına karşı sağladığı koruma oranını da açıkladı. Nestov, 'Aşı delta varyantına karşı yüzde 90 koruma sağlıyor' dedi.