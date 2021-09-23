Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sahte dolarları tedavüle sürdü
Sahte dolarları tedavüle sürdü
4 erkek 2 kadın şahısla birlikte ev bastı
4 erkek 2 kadın şahısla...
Sanayide hırsızlık iddiası
Sanayide hırsızlık iddiası

Covid-19 tedavisinde 'lama' umudu: Burun spreyi olarak kullanılacak

İngiltere'de Fifi adlı bir lamadan alınan nano antikorlar ile güçlü bir Covid-19 tedavisi üretildi. Hayvanlarda test edilen terapi ilk aşamada başarılı sonuç verdi. Bilim insanları, tedavinin insanlarda test edilmesinin ardından, erken enfeksiyonu tedavi etmek ve önlemek için basit bir burun spreyi olarak kullanılabileceğini açıkladı. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu ise lamalardan elde edilen atikor tedavisinin, Covid-19'a karşı şimdiye kadar test edilen en etkili yöntemlerden biri olduğunu duyurdu.

23 Eylül 2021 Perşembe 14:55
232 Okunma
Covid-19 tedavisinde 'lama' umudu: Burun spreyi olarak kullanılacak

İngiliz bilim insanları Fifi adlı bir lama aracılığıyla Covid-19’a karşı nano-antikor tedavisi üretti. Araştırmacılar, erken denemelerde tedavinin  "önemli bir potansiyel" gösterdiğini söyledi.

Bununla birlikte tedavi, lamaların ve develerin enfeksiyona yanıt olarak doğal ürettiği antikorların küçük ve daha basit versiyonları olan "nano antikorlar kullanılarak üretildi.

BURUN SPREYİ OLARAK KULLANILACAK

Araştırmacılar, terapinin insanlarda test edildikten sonra, erken enfeksiyonu tedavi etmek ve hatta önlemek için basit bir burun spreyi olarak kullanılabileceğini söyledi.

Reading Üniversitesi'ne bağlı Rosalind Franklin Enstitüsü'nden Prof. Dr. James Naismith, nano antikorları "fantastik derecede heyecan verici" olarak nitelendirdiği ve yeni burun spreyi ile tedavi edilen corona virüs bulaşmış kemirgenlerin altı gün içinde tamamen iyileştiğini açıkladı.

TEST EDİLEN EN ETKİLİ İLAÇLARDAN BİRİ

Diğer taraftan nano-antikor tedavisi şimdiye kadar sadece bu laboratuvar hayvanlarında test edildi ancak İngiltere Halk Sağlığı Kurumu şimdiye kadar test ettiği en etkili corona virüse nötralize edici ilaçlar" arasında olduğunu söyledi.

Araştırmacıların bildirdiğine göre, bu belirgin mücadele gücü, nano antikorların corona virüse bağlanma gücünden geliyor. Tıpkı kendi antikorlarımız gibi, virüse özgü antikorlar da vücudumuzu istila eden virüslere ve bakterilere tutunuyor ardından onlara bağlanıyor. 

Son çalışmada, nano antikorlar lamanın bağışıklık sisteminin yardımıyla virüse sıkı bir şekilde bağlandı.

Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında uzmanlar, Fifi'yi corona virüsün küçük ve bulaşıcı olmayan bir parçasıyla aşılayarak, bağışıklık sistemini özel moleküller üretmesi için uyardı. Bilim insanları daha sonra Fifi'nin kan örneğindeki en güçlü nano antikorları dikkatlice seçti ve saflaştırdı.  Ekip daha sonra özel olarak seçilmiş, en güçlü moleküllerden büyük miktarlarda üretti.

DAHA UCUZ VE KOLAY UYGULANABİLİYOR

Manchester Üniversitesi'nden bir immünolog olan Profesör Dr. Sheena Cruickshank, yeni gelişmenin "heyecan verici ama yine de oldukça erken" olduğunu belirterek, "İnsan denemelerine geçmeden önce etkinlik ve güvenlik hakkında daha fazla veriye ihtiyacımız var. Ancak yine de  ucuz ve daha kolay uygulanabilmesi bir artı. Covid-19 maalesef bir süre daha aramızda olacak, bu yüzden daha fazla tedaviye ihtiyaç duyulacak” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Covid19Lama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyonlarca kişinin hayatı tehlikede
Milyonlarca kişinin hayatı tehlikede
İşte koronavirüse karşı en etkili ilaç!
İşte koronavirüse karşı en etkili ilaç!
"Milyonlarca aşı yapıldı, ciddi yan etki görülmedi"
"Milyonlarca aşı yapıldı, ciddi yan etki görülmedi"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim