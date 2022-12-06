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Covid-19'un tedavilere direnç gösteren yeni varyantı: 'BQ1'

Bilim insanları, korona virüsün Omicron varyantının yeni bir türü olan ve Covid 19 için geliştirilmiş mevcut tedavi yöntemlerine direnç gösterdiği keşfedilen BQ1 adlı varyanta karşı uyardı. 50 ülkede tespit edildiği bildiren bu tür dünya çapında endişe yaratırken, yetkililer bu yeni varyanta karşı tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

06 Aralık 2022 Salı 16:31
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Covid-19'un tedavilere direnç gösteren yeni varyantı: 'BQ1'



Yeni varyanta ilişkin henüz çok fazla bilgi olmasa da, semptomlara ve etkilerine ilişkin bazı detaylar mevcut. Bu detaylar doğrultusunda araştırmacıların söylediği şey ise önlemleri sıkı tutmak.

İşte detaylar...

TETİKTE OLUNMALI

Belfast Telegraph'a konuşan İrlandalı virolog Connor Bamford, son günlerde gündemde olan BQ1 varyantına karşı tetikte olmak gerektiğini dile getirdi. Sürekli olarak, hala yayılabilen ve bağışıklığımızı aşabilen farklı varyantların ortaya çıktığını söyleyen Bamford, yeni Covid-19 dalgaları görmeye devam edeceğimizi dile getirdi.

DAHA HAFİF SEYREDİYOR

Bamford, bu yeni varyant hakkında çok fazla şey bilinmediğini, ancak hastalığın şiddetinin ve uzunluğunun diğer Omicron türlerine benzediğini açıkladı. Ayrıca BQ1’in neden olduğunu hastalığın, korona virüsün Wuhan’daki orjinal versiyonundan ve delta varyantından daha hafif olduğunun da altını çizdi.

BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ KİŞİLERİ UYARDI

BQ1 semptomlarının diğer Covid-19 varyantlarına benzer ve ateş, öksürük, bitkinlik, tıkanıklık, boğaz ağrısı, mide bulantısı, ishal ve baş ağrılarını içerdiğini söyleyen Bamford, özellikle bağışıklığı baskılanmış kişileri uyardı ve “Bağışıklığı baskılanmış kişilerde enfeksiyonu önlemek ve tedavi etmek için tasarlanan tedavilerin BQ1'e karşı işe yaramayacağı anlaşıldı” diye konuştu.

AŞILAR HALA BAŞARILI

Bamford ayrıca, insanların korona virüsün en kötü etkilerine karşı mevcut aşılarla korunabileceğine dikkat çekerek, “Aşılar şu anda oldukça iyi durumda. Yani, mevcut aşılar gelecekte yeni varyantların ortaya çıktığını göreceğimiz zamanlarda bile, insanların gerçekten hastalanmasını durdurmada başarılı oluyor” dedi.

O ÜLKELERDE BASKIN

BQ1, şu anda dünya çapında mevut olan Omicron varyantının 300'den fazla alt soyu arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre bunların çoğu doğrudan BA5'in soyundan geliyor. Yeni varyant BQ1, şu anda Fransa, Belçika, İrlanda, Hollanda ve İtalya’da baskın durumda.

PEKİ YA TÜRKİYE?

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) belirrtiğine göre BQ1, ilk kez geçen Ekim ayında Türkiye'de görüldü. Bu süreçten itibaren Türkiye'deki vakalardaki oranı artmaya devam etti.

Anahtar Kelimeler:
Covid19VaryantBQ1Korona VirüsOmicron
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