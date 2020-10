Covid-19 ve alerjik hastalıklar arasındaki benzerliklere dikkat

Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan yeni tip corona virüs (Covid-19) mevsimsel hastalıklarla benzer belirtiler gösterse de uzun süreli geçmeyen öksürük, koku ve tat almanın bozulması, yüksek ateş ve şiddetli vücut ağrıları Covid-19'u diğer hastalıklardan ayıran belirgin özellikler arasında yer alıyor.

Yeni tip corona virüsün en yaygın semptomlarının başında ateş, yorgunluk ve kuru öksürük geliyor. Bazı hastalarda ise burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal görülebiliyor.



Covid-19 belirtileri itibarıyla alerjik hastalıklar ve üst solunum yolu rahatsızlıklarıyla da benzerlik gösteriyor. Corona virüsün bir enfeksiyon hastalığı olması nedeniyle bulgularına genellikle ateş eşlik ediyor. Semptomatik hastalarda ise kas ve eklem ağrıları da görülüyor.

Alerjik hastalıklarda ise alerjinin yoğun olarak kendini gösterdiği dönemde berrak yoğun burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırık ve öksürük oluyor.



Covid-19 ve alerjik hastalıklar sırasında da görülen öksürüğü birbirine karıştırmamak gerekiyor. Covid-19'da öksürüğe genellikle ateş ve solunum sıkıntısı eşlik ediyor. Alerjik hastalıklarda daha çok hapşırık, burun akıntısı, gözde kaşıntı ve kızarıklık bulguları görülüyor.





Covid-19'a bağlı öksürükte ise gün içerisinde belirgin bir değişiklik olmazken, alerjik hastalıklara bağlı öksürükte dış ortama çıkıldığında, öksürük ve diğer alerjik bulgular artıyor.



Genellikle bu kronik durumu önceki yıllarda da aynı dönemde aynı belirtilerle yaşayan alerji hastalarının tedavisinde özellikle anti-alerjik şurup ve tabletler kullanılıyor. Bu ilaçlar hapşırık, aksırık, burun akıntısı gibi bulguları hafifletiyor. Covid-19'a bağlı ortaya çıkan semptomların tedavisinde ise alerji ilaçlarının hiçbir etkisi bulunmuyor.



HER ALTI KİŞİDEN BİRİ AĞIR HASTA



Mevsimsel üst solunum yolu rahatsızlıkları ise genellikle ilkbahar ve sonbaharda daha sık görülüyor. Burun ve boğazda sıkıntı yaratan bu rahatsızlıkların yüzde 90'ı virüs kaynaklı oluyor. Covid-19 ise üst solunum yolu rahatsızlığı belirtilerine göre daha ağır bir tablo ortaya koyuyor.



Koku alamama veya koku almada azalma, tat duyusunda kayıp Covid-19 belirtilerinde en sık eşlik eden bulgular arasında yer alıyor.



Covid-19'da ateş ve öksürük, grip ya da üst solunum rahatsızlıklara göre daha uzun sürüyor. Bazı hastalar, haftalarca süren öksürük problemleri yaşayabiliyor.



Normal gribal enfeksiyonlarda bunlar daha kısa süreli olabiliyor. Hasta, 1 hafta içerisinde kendisini toparlayabiliyor. Corona virüste ise bu durum bazen 1 ay kadar sürebiliyor. Covid-19'un en sık belirtilerinden biri olsa da ateş her hastada görülmeyebiliyor. Normal gribal enfeksiyonlar ise daha hafif geçirebiliyor.



Covid-19 virüsünü alan her 6 kişiden 1'i ağır hastalanıyor ve nefes almakta güçlük çekiyor. Yüksek tansiyon, kalp problemleri, diyabet gibi altta yatan kronik rahatsızlıkları olanlar hastalığı daha ciddi geçiriyor. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çekenlerin mutlaka tıbbi yardım alması gerekiyor.