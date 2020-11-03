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COVID-19’un mutasyonu daha bulaşıcı olabilir

ABD’de yapılan bir çalışmada mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün (COVID-19) daha bulaşıcı olabileceği ifade edildi.

03 Kasım 2020 Salı 15:05
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COVID-19’un mutasyonu daha bulaşıcı olabilir

Çalışmada, şu anda dünyayı etkisi altına alan SARS-CoV-2 koronavirüsün mutasyona uğramış son halinin daha bulaşıcı olabileceği belirtildi.

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Houston şehrinde bir hastanedeki 5 bin COVID-19 hastası üzerinde yapılan bir çalışmada, enfeksiyonların yüzde 99,9'unun virüsün ‘D614G’ adı verilen bu mutasyona uğramış halinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Bulgunun, küresel vakaların yüzde 85'ini oluşturan mutasyonun, alt türlerinden daha bulaşıcı olduğu yönündeki teoriyi desteklediği ifade edildi.

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