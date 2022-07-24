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"Covid belirtilerinde en sık Görülen 20 semptom"

Dr. Ali Pilli en sık görünen covid-19 belirtilerini açıkladı.

24 Temmuz 2022 Pazar 22:56
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"Covid belirtilerinde en sık Görülen 20 semptom"
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Pilli'nin açıklaması şu şekilde;

"Covid vakalarında daha önceleri ilk sırada olan ateş,tat ve koku kaybı son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülmektedir.Artık en yaygın semptom boğaz ağrısıdır. Öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve kuru öksürüktür.

Covid belirtilerinde en sık Görülen 20 semptom:


1-Boğaz Ağrısı % 58
2-Baş Ağrısı %49
3-Burun tıkanıklığı %40
4-Kuru Öksürük %40
5-Burun Akıntısı %40
6-Balgamlı öksürük %37
7-Ses kısıklığı %35
8-Hapşırma %32
9-Yorgunluk %27 
10-Karın Ağrısı %25
11-Baş dönmesi %18
12-Lenf bezleri şişmesi %15
13-Göz Ağrısı %14
14-Koku hissinde  değişim %13
15-Göğüs ağrısı %13
16-Ateş %13
17-Terleme titreme %12
18-Nefes Darlığı %11
19-Kulak Ağrısı %11
20-Koku kaybı %10


İngiltere ve birçok ülkede vaka verilerine göre ve bizim ülkemizde de gördüğümüz vakalarda Boğaz ağrısı en yaygın semptomdur. Kendimizin ve sevdiklerimizin Sağlığı için maske takılması,hyjen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması rica olunur. Sağlıkla kalın sevgi ve saygılarımla."

Anahtar Kelimeler:
Ali Pilli
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