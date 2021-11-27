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"Covid bu kış çok can yakabilir!"

UKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Umut Altunç, son zamanlarda artan Koronavirüs vakalarıyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

27 Kasım 2021 Cumartesi 10:23
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"Covid bu kış çok can yakabilir!"
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Altunç açıklamasında, Koronavirüs salgınının artık farklı bir aşamaya girdiğine işaret ederek, “Zaman rehavete kapılma zamanı değil, Koronavirüs bu kış çok can yakabilir” ifadelerini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Umut Altunç’un açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Covid-19 salgını artık farklı bir aşamaya girdi:

1- Hastalık artık ÇOCUKLARI DAHA FAZLA ETKİLİYOR!

2-Antijen testleri VAKALARI DAHA FAZLA ATLAYABİLİYOR

3-Antijen testleri NEGATİF çıkan veya AŞILI olan kişiler, hasta olsalar dahi testler ve aşıların verdiği aşırı güven ile sosyal yaşantılarına devam edip hastalığı yayıyorlar!

4- Diğer Solunum yolu hastalıkları geçen yıla göre kat kat arttığından Covid virüsünü taşıyan asemptomatik kişiler hastalığı daha fazla bulaştırıyor ve hastalık bu kişilerde daha ağır geçebiliyor!

5- Dün DSÖ tarafından açıklanan B.1.1.529 ve benzeri yeni mutasyonlar hem daha hızlı yayılıyor, hem testlerden kaçabiliyor, hem de aşılara direnç gösterebiliyor!

Hal böyle iken;

Kimse ‘ben grip oldum antijen testlerim negatif zaten aşılıyım’ deyip işe gitmesin, aile, arkadaş sosyal ziyaretler yapmasın!

Özellikle çocuklarda Covid19 sonrası ciddi bağışıklık sistem zaafiyeti ve tekrarlayan ağır hastalıklar görülebiliyor, aileler bitti geçti demesin dikkat etsin, kendilerini ve çocuklarını hastalıklardan korusun !

Aynı durumdaki çocuklar ve erişkinler ‘Covid19 olmadıkları ispatlamana kadar’ izole olmalı ve doktor muayenelerinden sonra en uygun testler için yönlendirilmelidirler!

Zaman rehavete kapılma zamanı değil, Covid bu kış çok can yakabilir”

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