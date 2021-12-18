Covid'de sıra dışı semptom!

Belçika’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, corona virüsün insanlarda kas yapısına etkisi incelendi.

Araştırmada, corona virüsün kasların yüzde 60’tan fazla şişmesine neden olabileceği belirtildi.

Hassalt kentindeki Jessa Hastanesi'nde yapılan çalışmaya göre, corona virüse karşı oluşan bağışıklık hücrelerin güç istasyonları olan mitokondriye zarar vererek, su oluşturan ve kasların şişmesine neden olan enerji yakıtlarının kaybına yol açtığı aktarıldı.

Bununla birlikte bilim insanları 18 hastadan alınan örnekler neticesinde dört kişinin kaslarının normal seviyenin üzerine çıktığını tespit etti.

‘GEÇİCİ BİR SEMPTOM’

Araştırma sonrasında rapor hazırlayan çalışmanın başındaki Dr. Toon Mostien, bu tür şişmenin kas liflerinin ölmesine yol açabileceğini ancak boyuttaki artışın muhtemelen geçici bir semptom olduğunu söyledi.

Vücuttaki bir tür kas lifinin yüzde 62, diğerinin yüzde 32 oranında şiştiğini tespit eden bilim insanları, bazı kas gruplarının ise küçüldüğünü bildirdi.

Dr. Mostein, "Tip I lifleri yüzde 11, tip 2 lifleri ise yüzde 17 küçüldü" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların yaş ortalamasının 69 olurken, çoğunluğun erkek olduğu vurgulandı.

Araştırmacılar, tip I ve II liflere oksijen ve besin sağlayan kılcal damarların sayısının sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 10 düştüğünü buldular.

"Covid'e karşı bağışıklık tepkisinin kas israfını artırabileceğine dair endişeler var" diyen Mostien, "Sonuçlar önemli olmasa da, perfüzyondaki yüzde 10'luk bir düşüş potansiyel olarak kas lifi yıkımına katkıda bulunabilir" şeklinde konuştu.