Covid Tedavisinde Yeni Umut

ABD’li bilim insanlarının bildirdiğine göre, ucuz ve dünya genelinde bulunabilirliği yüksek olan bir antidepresan ilacı, risk altındaki kişilerde ölümcül Covid-19 hastalığı riskini üçte bir oranında azalttı.

Brezilya'da yaklaşık bin 500 hasta arasında yapılan klinik denemeler, fluvoksamin olarak bilinen ilacı alanlarda ciddi Covid-19 hastalığı ve hastaneye yatış olasılığının daha düşük olduğunu gösterdi.

Luvox markası altında satılan ilacın, çoğunlukla obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve depresyonu tedavi etmek için kullanılan seçici bir serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) sınıfına dahil olduğu belirtildi.

Ancak, The Lancet Global Health'de yayınlanan çalışma üzerinde çalışan ve Washington Üniversitesi'nde psikiyatri doçenti olan Dr. Angela Reiersen, ilacın inflamasyonu (iltihaplanma) azaltabileceğini söyledi.

SİTOKİN FIRTINASI VE KAN PIHTILAŞMASI RİSKİNİ AZALTIYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Reiersen, "Fluvoksamin, corona virüs enfeksiyonu tarafından tetiklenebilen sitokin adı verilen inflamatuar moleküllerin üretimini azaltabilir. İlaç ayrıca, Covid-19 enfeksiyonununka pıhtılaşma etkilerini etkileyebilecek kan trombositlerini de azaltabilir” dedi.

Bununla birlikte, Reierson ve meslektaşları çalışma kapsamında 741 gönüllüye 10 gün boyunca günde iki kez 100 mg fluvoksamin verirken, 756 gönüllü plasebo aldı.

RİSK YÜZDE 32 AZALDI

Fluvoksamin alan hastaların yüzde 79'u, veya yaklaşık yüzde 11'i, plasebo verilenlerin yaklaşık yüzde 16'sına kıyasla acil serviste veya hastane odasında tedaviye ihtiyaç duydu. Mutlak riskte yüzde 5'lik , göreceli riskte ise yüzde 32'lik bir azalma görüldü.

UYGUN FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Diğer taraftan, ilacın corona virüs hastalarına verilen tedavilere eklenip eklenmeyeceğini görmek için daha fazla çalışma gerekiyor, ancak ilaç oldukça uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Araştırmacılar, 10 günlük tedavi için kullanılan fluvoksamin tedavisinin yaklaşık 4 dolara (yaklaşık 38 lira) mal olduğunu yazdı.

Çalışmanın yazarları, "Fluvoksaminin güvenliği, tolere edilebilirliği, kullanım kolaylığı, düşük maliyeti ve yaygın bulunabilirliği göz önüne alındığında, bu bulgular Covid-19'un klinik yönetimine ilişkin ulusal ve uluslararası yönergeleri etkileyebilir" sonucuna vardı.

Covid-19 için diğer tedaviler arasında yer alan antikor tedavileri ortalama 2 bin dolara (yaklaşık 19 bin 241 lira), Merck'in deneysel antiviral hapı ise yaklaşık 700 (yaklaşık 6 bin 700 lira) dolara mal oluyor.

Araştırmacılar, " Hangi ilaçların Covid-19 tedavisi için etkili olduğunu bilmek, şu an için çok önemli. Covid-19'un erken tedavisi için mevcut bir standart bakım yok” değerlendirmesinde bulundu.

SİTOKİN FIRTINASI NEDİR?

Bağışıklık sisteminin yaralanma veya enfeksiyona tepkisinde yer alan bir grup hücreye sitokin adı veriliyor. Stokinler problemin ortaya çıktığı yere gitmek için yarışıyor ve vücudu yabancı bir istilacıya karşı savunmak için daha fazla bağışıklık hücresi göndermesi için sinyal gönderiyor.

Vücudun kendini iyileştirmesinde önemli bir rol oynayan sitokinler bir süre sonra yıkıcı hasara yol açabiliyor. Bağışıklık hücrelerinin akışı kalıcı olduğunda, bağışıklık sisteminin korumaya çalıştığı dokulardaki hücreleri öldürmeye başlayan iltihaplanma meydana geliyor.

Sitokin hücrelerinin aşırı miktarda sinyal vermesi nedeniyle çok uzun süre iltihaplanma kontrol dışı kalabiliyor. Bu iltihap, ise corona virüs hastalarının akciğerlerine dolarak solunum yetmezliğine neden oluyor. Eğer iltihaplanma kontrol edilemezse hastaların birçoğu hayatını kaybediyor.