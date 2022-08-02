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CTP'li vekilden 'MR cihazı' isyanı...

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Haftalardır Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde MR cihazının arızalı oluşuyla ilgili olarak, “Bu çağda MR cihazlarının haftalarca hizmet dışı kalması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

02 Ağustos 2022 Salı 11:32
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CTP'li vekilden 'MR cihazı' isyanı...
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden MR cihazının haftalardır bozuk oluşuna tepki gösterdi.

Manyetik rezonans görüntüleme ya da daha çok bilinen haliyle emar veya MR, birçok hastalığın tanısında kullanılan çok önemli bir tetkik yöntemi olduğuna vurgu yapan İncirli, “Haftalardır Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi MR cihazı arızalı” dedi.

İncrli, ambulans hizmetlerinin her gün onlarca hastayı MR tetkiki için Mağusa Devlet Hastanesi’ne, özel ve üniversite hastanelerine taşımakla dehşet verici bir yoğunluk yaşadığını belirtti.

Ambulans hizmetlerinin öncelikli görevlerinin dışında meşgul edilmesi, sağlık çalışanlarının fazladan çalışmak zorunda kalması, hastaların yaz sıcağında kritik durumlarda yolculuk yapmak zorunda kalmaları, tanıların gecikmesinin çok büyük sorun olduğunu ifade eden İncirli, açıklamsını şu şekilde sürdürdü:

“MR cihazının arızalı olması acil, poliklinik ve yataklı sağlık hizmetlerini olumsuz etkiliyor. Hastalar da sağlık çalışanları da perişan.

MR cihazlarını süretle tamir edilmeli, yeniden çalışır duruma gelmeleri için her ne gerekiyorsa yapılmalı, arızaların tekrarlamaması için cihaz bakım hizmetlerini sürekli kılınmalıdır. Bu çağda MR cihazlarının haftalarca hizmet dışı kalması kabul edilemez. Kamu sağlık merkezlerindeki eksiklikler hasta güvenliğini tehlikeye atmanın ötesinde zarar verici bir hal almıştır.”

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