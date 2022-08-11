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Çürük domateslerin aklınızın ucuna dahi gelmeyecek faydaları

Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın. Çürük diye çöpe attığınız domateslerin faydalarını öğrenince çöpe attığınız her çürük domates için çok üzüleceksiniz. Hatta domatesler ne kadar çürükse faydası da bir o kadar artıyor. Tazesi kadar faydası olan çürük domatesler, saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlayabilir. Çürük domatesler, saçlarınızı uzattığı gibi daha güçlü olmasını da sağlayabilir. Çürük domateslerin aklınızın ucuna dahi gelmeyecek faydaları.

11 Ağustos 2022 Perşembe 13:47
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Çürük domateslerin aklınızın ucuna dahi gelmeyecek faydaları


Çürük domatesler, genellikle fark edilince çöpe atılır. Ancak artık çürük domatesleri çöpe atmayacaksınız. Çürük domatesleri değerlendirmenizin harika yolları var. Çürük domatesin görüntüsü hoşunuza gitmeyebilir. Ancak faydalarını öğrendikten sonra görmezden geleceksiniz. Küflenen ve çürüyen domateslerin kesinlikle yenmemesi gerekiyor. İşte çürük domatesleri değerlendirme yolları.

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ÇÜRÜK DOMATESLE SAÇLARINIZI OVALAYIN

Karar’ın haberine göre; çürük domateslerin hasarlı yerlerini çıkararak saçlarınızı çürük domatesle ovalayabilirsiniz. Bu sayede saçınızı koruyabilir ve saçınızın hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. Saçlarınıza çürük domates sürmeden önce yıkayın ve kurutun. Ardından çürük domatesleri saçlarınız üzerinde eşit bir şekilde ezin, domateslerin içindeki besin maddelerinin saç köklerine nüfuz etmesini sağlamak için biraz el masajı yapın, 15 dakika sonra saçı suyla yıkayın ve ardından bir saç kremi kullanın. Domateslerdeki etkili besinler, saçların kurumasını önlemede iyi bir tedavi edici etkiye sahiptir ve aynı zamanda saçınızı parlak hale getirebilir.

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ÇÜRÜK DOMATESLERLE BUZDOLABI KOKUSUNDAN KURTULUN

Buzdolabı uzun süre kullanıldıktan sonra içinde tuhaf kokular olacaktır. Çürük domatesleri püre haline getiriyoruz, domateslerin suyuna bir bez batırıyoruz ve buzdolabını siliyoruz. Sadece lekeleri değil, buzdolabındaki kötü kokunun da yok olduğunu göreceksiniz. Hem buzdolabınız temizlenecek hem de kötü kokudan arınacak.

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ÇÜRÜK DOMATESLERLE METAL EŞYALARI TEMİZLEYİN

Çürük domateslerin içindeki asetik asit metal ile reaksiyona girer ve bıçak, çatal gibi metal kapları, tuvaletteki muslukları vb. temizlemek için kullanılabilir. Çürük domatesleri temizlenecek kapların üzerine sürün ve yaklaşık on dakika bekletin. Ardından kağıt havluyla silin, suyla durulayın ve temiz bir bezle kurulayın.

ÇİÇEK GÜBRESİ OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ

Domatesleri bıçakla küçük parçalar halinde kesin ve bir kaba koyun, içine biraz pirinç yıkama suyu dökün ve ıslatın, ardından plastik bir örtü ile örtün ve mayalanmaya bırakın. Birkaç gün içinde organik gübre olacak ve pirinç yıkama suyu içinde bulundurduğu yararlı bakteriler ile domatesler fermente edilecek. Çiçek gübresi almaktansa çiçekleri sulamak daha çürük domateslerden faydalanın. Kısa sürede çiçeklerinizin büyüdüğünü taze ve güzel göründüğünü fark edeceksiniz.

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