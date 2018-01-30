D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor!

D vitamini vücuttaki en önemli minerallerin başında geliyor. Bağışıklık sistemini ve kemikleri güçlendiren D vitamininin eksikliği, ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, “Özellikle yaşlı ve çocuklarda kas ve kemik sağlığı açısından D vitamini oldukça önemli. D vitamini eksikliği baş ağrısı ve saç dökülmesinin de önemli sebeplerinden biri” açıklamasında bulundu.

D vitamini hedef dokuya etki etmesi için dolaşım sistemine salınıyor ve miktarı geri bildirim mekanizması ile düzenlendiği için vücutta hormon gibi çalışıyor. D vitamininin aynı zamanda vücutta kanser, kalp ve enfeksiyon hastalıklarına karşı bir kalkan olduğunu vurgulayan Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, “Yaşlılar ve çocuklarda D vitamini eksikliğine dikkat edilmeli. D vitamini eksikliği rikets, kas ağrısı, osteoporoz ve osteomalazi gibi hastalıklara neden olabilir” dedi.

DOĞRU BESLENMEYİ İHMAL ETMEYİN

Baş ağrısı ve saç dökülmesinin de önemli sebeplerinden birinin D vitamini eksikliği olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “D vitamini seviyesi kanda 25(OH)D düzeyleri şeklinde ölçülebilir. Eğer 25(OH) düzeyi 5 mg/dL’nin altındaysa ciddi bir eksiklik söz konusudur” şeklinde konuştu.

D vitamini eksiklik durumuna göre hekimin görüşü doğrultusunda ek D vitamini desteğinin alınabileceğini belirten Özdemir, “Çünkü pankreastan kalbe kadar D vitamini oldukça önem arz ediyor. Dolayısıyla beslenme düzeni bozulduysa ve genelde güneş ışığından faydalanılmıyorsa D vitaminine mutlaka bakılmalı” önerisinde bulundu.

NEDENSİZ MUTSUZLUK D VİTAMİNİNDEN KAYNAKLI OLABİLİR

D vitamini eksikliğinin birçok nedeninin olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “D vitamini içeren besinleri yeterli tüketmemek, bazı ilaçlar, güneş ışınlarından yararlanamamak ve hamilelik, D vitamini eksikliğine neden olabilir” dedi.

Özdemir, kas ağrısı ve kramp, halsizlik, nedensiz mutsuzluk ve depresyon, aşırı saç dökülmesi, yaraların geç iyileşmesi ve başın terlemesinin D vitamini eksikliğinin başlıca belirtileri arasında olduğunu söyledi.CİLT GÜNEŞ IŞIĞIYLA TEMAS ETMELİ

D vitamininin vücut tarafından üretilebildiğini ancak bunun gerçekleşebilmesi için cildin bir süre güneş ışığıyla temas etmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Yazın güneşte yarım saat kalmak ortalama 8.000-10.000 ünite kadar D vitamini üretilmesini sağlıyor” dedi. Özdemir, besinlerin bu konuda diğer vitaminlerde olduğu gibi çok aktif bir rol oynamadığını belirterek; vücudun dönüştürüp kullanabileceği D vitamini deposu besinleri şöyle sıraladı:

* Çipura

* Palamut

* Lüfer

* Yumurta

* Barbunya

* Keçi peyniri

* Yoğurt