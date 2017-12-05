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D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Basit rahatsızlıkların D vitamini eksikliğinden kaynaklanması muhtemeldir. D vitamini eksikliğinin yol açtığı, basit gibi görünen bu rahatsızlıkları sıraladık.

05 Aralık 2017 Salı 17:35
D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
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D vitaminini vücut, güneş ışınlarını dönüştürerek kendisi üretir. Balık ve yumurta sarısı tüketerek vücuda ihtiyacı olan D vitaminini sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle hekimler günde 15-20 dakika güneşe çıkılmasını önerir.

Basit rahatsızlıkların D vitamini eksikliğinden kaynaklanması muhtemeldir. 
 
Peki D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? 
 
Soğuk algınlığına yakalanma 

Sık sık soğuk algınlığına yakalanmak da D vitamini eksikliği belirtileri arasında. Sadece kış aylarında değil mevsim geçişlerinde de çocuğunuzun üst solunum yolları tıkanıyorsa sebebi D vitamini eksikliği olabilir.  
 
Kemiklerin ağrıması

Çocuklarda raşitizm ve ileri yaşlarda kemik erimesinin bir numaralı sebebi D vitamini eksikliği. Yaşlanmak kaçınılmaz ancak düzenli D vitamini alarak yaşlılık döneminde kemik erimesini (osteoporoz) yavaşlatmak da mümkün.
 
Sürekli yorgunluk 

Vücuda şeklini veren iskelet kasları, yeterli D vitamini alınmadığında güçsüzleşir. Basit hareketleri yapmak bile zorlaşabilir. Spor yapanlar bu durumu daha erken fark eder. İskelet kaslarının zayıflaması sürekli yorgunluk hissine neden olur. 
 
Depresyon hâli

«Mutluluk hormonu» olarak bilinen serotonin eksikliğinde kendimizi biraz hüzünlü hissederiz ama bu hüznün sebebini kendimize açıklayamayız. Hafif ya da ağırlaşmış depresyonun sebebi D vitamini eksikliği olabilir, çünkü o zaman vücut daha az serotonin hormonu üretir.


Baş bölgesinde terleme Koltukaltları kuruyken baş bölgesinde terleme meydana gelmesi D vitamini eksikliğine işaret edebilir. 
 

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