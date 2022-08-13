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D2 ve D3 vitaminleri arasındaki farklar

Vücutta yüzlerce sürece dahil olan D vitamininin türleri olan D2 ve D3 vitaminlerinin özellikleri nelerdir? Hangi durumlarda alınır? İşte D2 ve D3 vitaminleri arasındaki farklar...

13 Ağustos 2022 Cumartesi 23:40
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D2 ve D3 vitaminleri arasındaki farklar


D vitamini, metabolizma için gerekli olan kalorisiz bir organik maddedir. Yağlarda çözünür ve yağ dokusunda depolanır.

İki türü vardır. D2 vitamini veya bir diğer adıyla ergokalsiferol bitki kökenlidir. D3 vitamini veya diğer adıyla kolekalsiferol ise ultraviyole ışığın kolesterol üzerindeki etkisi ile ciltte üretilir. D3 vitamini ayrıca balık yağları gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda da bulunur.

Hem D2 vitamini hem de D3 vitamini vücutta D vitamininin aktif formuna dönüştürülür. D vitamini, sağlık için gerekli olan birçok süreçte yer alır. Kas gücünü artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, iltihabı önlemeye yardımcı olur, ince bağırsakta kalsiyum emilimini arttırır, kemik oluşumu, bileşimi, büyümesi ve onarımı için gerekli olan yeterli kalsiyum ve fosfat seviyelerinin korunmasına yardımcı olur.

D2 vitamini ve D3 vitamini arasındaki farklar nelerdir?

D3 vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Gıda yoluyla alınabildiği gibi güneşlenme yoluyla da ciltte üretilir.

D2 vitamini, tahıllar ve mantarlar gibi birçok gıdada küçük miktarlarda bulunur.

D2 ve D3 vitaminleri karaciğerde kalsifediol'e metabolize edilir. Bu madde böbreklere geçer ve D vitamininin aktif formu olan kalsitriolün salınmasını sağlar.

D3 vitamininden daha az kararlı olan D2 vitamini, nem ve ısıya daha duyarlıdır. Ayrıca D3 vitamini vücuttaki kalsitriol seviyesini D2 vitamininden daha fazla artırmaktadır. Uzmanlar, vücut tarafından daha iyi öemildiği için D3 vitamini takviyesi önermektedir.

Gıdalardan D vitamini alımı düşük olduğundan, birçok uzman takviye almayı önermektedir. Yeterli dozlar konusunda fikir birliği yoktur. Ayrıca güneş koruyucu olmadan her gün 10-15 dakika güneşlenmek D vitamini seviyesini artıracaktır.

D vitamini açısından zengin besinler

D vitamini düzeylerinin korunması çok önemlidir. D vitamininin çoğı güneşlenme yoluyla ciltte üretilse de gıdalardan almak da mühimdir.

D vitamini özellikle aşağıdaki gıdalarda bulunur:

- Yağlı balıklar: Sardalya, somon ve uskumru,

- Sakatat (özellikle karaciğer),

- Yumurta sarısı,

- Süt ürünleri,

- Tereyağı,

- Peynir.

D vitamini eksikliği ve yetersizliği, dünya genelinde özellikle kış aylarında çocuklarda ve yetişkinlerde çok yaygındır.

Anahtar Kelimeler:
D2D3
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