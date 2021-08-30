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Daha hızlı yayılan yeni bir corona virüs varyantı ortaya çıktı

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, Çin'den Portekiz'e kadar pek çok ülkede görülen yeni bir corona virüs varyantının tespit edildiğini açıkladı. C.1.2 kodlu varyantın, bugüne kadar tespit edilmiş tüm varyantlardan daha hızlı yayıldığı belirtilirken, corona virüsün ilk haline göre yaklaşık 42 kere mutasyona uğradığı aktarıldı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:24
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Daha hızlı yayılan yeni bir corona virüs varyantı ortaya çıktı

Covid-19, son dönemde uğradığı yeni mutasyonlar ile birlikte yayılımını artırırken özellikle ilk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta varyantı dünyada baskın tür olmaya devam ediyor.

Virüsün varyantları üzerine araştırmalar da son sürat devam ederken, Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, dünyada pek çok ülkede görülen yeni bir corona virüs varyantı görüldüğünü bildirdi.

C.1.2 kodu verilen varyantın Çin'den Portekiz'e kadar birçok ülkede tespit edildiği belirtilirken, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen corona virüs varyantının diğer mutasyonlardan 'daha bulaşıcı' olabileceği ve aşılardan kaçma' potansiyeline sahip olabileceği vurgulandı.

VİRÜSÜN İLK HALİNE GÖRE 41,8 MUTASYONA UĞRADI

Araştırmayı gerçekleştiren Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, yeni tespit edilen varyantın, virüsün ilk haline göre daha bulaşıcı olduğu ve 41,8 kez mutasyona uğradığı aktarıldı.

Nature dergisinde yayımlanan yeni varyantın ilk olarak Mayıs ayında Güney Afrika'daki bilim adamları tarafından tanımlandığı belirtilirken, varyantın İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mauritius, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre'de tespit edildiği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsMutasyon
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