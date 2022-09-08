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Damarları tıkıyor, felce neden oluyor! Net bir şekilde uyardılar

Çoğu tıbbi durumun riski yaşlandıkça daha fazla artmaya başlar. Hastalıkların çoğu 55 yaşından sonra ortaya çıkar. Bu rahatsızlıklardan biri ise çoğu kişinin korkulu rüyası felçtir. Felcin nedeni kısmen atardamarların daralması ve sertleşmesinin yanı sıra tüketilen yağlı yiyecekler tarafından tıkanmasıdır. Çoğu kişinin çok sevdiği yiyeceklerden biri için uzmanlardan uyarı geldi. Damarları tıkadığı ve felce neden olduğu için kesinlikle yenmemesi gerektiği belirtiliyor.

08 Eylül 2022 Perşembe 14:34
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Damarları tıkıyor, felce neden oluyor! Net bir şekilde uyardılar


Felç, beynin bir kısmına kan akışı kesildiğinde ortaya çıkan tıbbi bir acil durumdur. İskemik inme durumu, bir kan pıhtısı nedeniyle olur. Hemorajik felçlerde, beyne giden zayıflamış bir kan damarı patlar. Birçok tıbbi durumda olduğu gibi, yedikleriniz felç geçirme olasılığınızı etkileyebilir.

Londra'daki Wellington Hastanesi felç rehabilitasyon merkezinde danışman nörolog Doktor Bal Athwal, yaşlıların kırmızı et yememesini tavsiye etti.

FELÇ RİSKİNİ ARTIRIR

Dr. Athwal, "Doymuş yağ oranı yüksek biftek, sosis ve diğer kırmızı etleri yemek felç riskini artırır. Kırmızı et yiyen yaşlı bir kişinin iskemik inme geçirme olasılığı daha yüksektir çünkü doymuş yağ, beyne kan sağlayan kan damarlarında tıkanmalara neden olur. İskemik inme en yaygın inme türüdür. Bu kan pıhtıları tipik olarak, atardamarların zamanla plak olarak bilinen yağ birikintileri tarafından daraldığı veya tıkandığı bölgelerde oluşur. Bunu önlemek için daha az kırmızı et ve yerine daha fazla yağlı balık ve yağsız et yemelisiniz" diyor.

Yapılan araştırmalar her gün tavuk veya hindi yiyenlerin, bir porsiyon kırmızı et yiyenlere kıyasla felç riskinin yüzde 13 azaldığını gösterdi. Ayrıca, günlük bir porsiyon kırmızı et yerine fındık veya balık gibi diğer proteinleri değiştirmenin felç riskini azalttığını keşfetti.

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