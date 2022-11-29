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Damarların tıkanmasına neden oluyor

Sodyum vücudumuz için önemli olan minerallerdendir. Suyun vücuttaki dağılımına yarayarak asit- baz dengesini korumasına yardımcı olur. Ancak yemeklerin içerisinde bulunan fazla sodyum çok ciddi hastalıklara yol açabilmektedir. Farkında olmadan yediğimiz birçok yiyeceğin içerisinde yüksek miktarda sodyum bulunmaktadır.

29 Kasım 2022 Salı 12:20
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Damarların tıkanmasına neden oluyor



Sağlıklı beslenmenin önemi uzmanlar tarafından her fırsatta vurgulanmaktadır. Daha sağlıklı olmak adına yenilen yiyeceklerin içerisinde bulunan zararlı maddelere dikkat etmek gerekir. Vücudun sağlığı için gerekli olan sodyumun fazla alınması yüksek tansiyon, osteoporoz, felç, kalp hastalığı ve böbrek hastalığı için risk oluşturmaktadır.

SODYUMU YÜKSEK GIDALAR

TURŞU

TURŞU

İyi bir probiyotik kaynağı ve Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan turşunun kalori içeriği çok düşük olsa da tuz oranı oldukça yüksek. 100 gramında 1.208 mg (yarım çay kaşığı tuz) sodyum bulunur. Tansiyon ve böbrek hastalığı olan kişilerin dikkatli tüketmesi önerilir.

MADEN SUYU

MADEN SUYU

Özellikle yazın limon ile daha çok tüketilen maden suyu, protein, karbonhidrat veya yağ barındırmaz ve kalorisi yoktur. Sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyumdan da zengindir. Ancak mineral alımı açısından özellikle sıcak havalarda kurtarıcı olan doğal maden suyunun 100 ml’sinde 756 mg sodyum (yaklaşık yarım çay kaşığı tuz) bulunur.

ET VE TAVUK BULYON

ET VE TAVUK BULYON

Bulyonlar; pilav, çorba ve benzeri yiyeceklerde sıklıkla kullanılır. Ancak 100 gramında 23 bin 875 mg sodyum (12 çay kaşığı tuz) bulunur. Aynı zamanda içerisinde MSG (monosodyum glutamat) mevcuttur. Lezzet arttırıcı olup, sinir hücrelerine zarar verebilir ve bu tada bağımlılık oluşabilir. Bulyonlar yerine saf et suyu kullanılması daha uygun olur.

KABARTMA TOZU

KABARTMA TOZU

Kekler, vb. birçok tarifte yer verdiğimiz kabartma tozu sodyum bikarbonat, kuru asit (H+) ve mısır nişastasının bileşimidir. 10 gramlık 1 paketinde 1.060 mg (yarım çay kaşığı tuz) sodyum bulunur.

HAZIR ÇORBA

HAZIR ÇORBA

Çalışanların kurtarıcısı olan hazır çorbaların sodyum ve MSG içeriği yüksektir. 1 paket hazır çorba ortalama 750-800 mg (yaklaşık yarım çay kaşığı tuz) sodyum içerir.

KETÇAP

KETÇAP

Ketçap, domates sosu gibi olsa da aslında şeker ve tuz içeriği yüksek bir sos çeşididir. 1 yemek kaşığında 167 mg sodyum (yaklaşık 0,5 g tuz) bulunur.

GALETA UNU

GALETA UNU

Bayat ekmeklerin fırınlandıktan sonra ezilip elenmesiyle elde edilen galeta ununun 100 gramı 732 mg sodyum (yaklaşık yarım çay kaşığı tuz) içerir. Galeta unu kullandığınız yemeklerde çok az tuz eklemek veya hiç eklememek uygun olur.

Anahtar Kelimeler:
YemekKalpDamarSağlık
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