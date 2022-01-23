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Demir Eksikliği ve Beslenme İle Arasındaki İlişki

Uzman Diyetisyen Aliye Özören'in köşe yazısı...

23 Ocak 2022 Pazar 08:57
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Demir Eksikliği ve Beslenme İle Arasındaki İlişki
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Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda özellikle kadınlarda, gebelerde ve çocuklarda yaygın olarak görülen demir eksikliğinden ve beslenme ile olan ilişkisinden bahsetmek istedim. Beslenme ile ilişkisinden söz etmeden önce de demire kısaca değinmek istiyorum.

Demir; pek çok işlevi olan ancak en önemli görevi kanda oksijenin taşınmasını sağlayan değerli bir mineraldir. Büyük bir kısmı hemoglobin, miyoglobin pigmentlerinde bulunmaktadır. Yetersizliğinde ise demir eksikliği anemisi gözlenmektedir. Gelişen anemide görülen klinik belirtiler arasında; yorgunluk, kansızlık, baş dönmesi, sindirim sistemi bozuklukları, tırnakların incelmesi, hızlı kalp atışları ve iştahın azalması gibi semptomlar yer almaktadır.

Peki, demir eksikliği neden olmaktadır?

Demir eksikliğinin başlıca nedenleri arasında vücutta artmış olan demir ihtiyacının eksik alınması ya da vücutta var olan demirin kaybedilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte gebelik, adet dönemi gibi durumlarda da vücudun demire olan ihtiyacında artış gözlenmektedir. Bu mineral vücut tarafından üretilmediğinden dolayı da diyetle yeterli ve düzenli miktarda alınması gerekmektedir.

Bu bağlamda tedavisi nasıl olmalıdır ve kişiler nasıl beslenmelidir?

1.Tedavideki ilk aşama demir eksikliğinin hangi nedenden dolayı meydana çıktığı tespit edilmesi ve elde edilen sonuca yönelik tedavi planı yapılması gerekmektedir.

2.Elde edilen sonuçta meydana gelen eksiklik besin alımına bağlı düşük çıkmışsa, kişinin günlük beslenmesine yeterli düzeyde demir alacak şekilde planlanması gerekmektedir.

3.Demir minerali pek çok besinde doğal olarak bulunmaktadır, ancak hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan demir bitkisel kaynaklı besinlere göre daha kolay emilebilmektedir.

4.Özellikle kırmızı et, hindi, karaciğer ve yumurta demir mineralinden zengin hayvansal kaynaklı yiyecekler arasında yer almaktadır.

5.Bunlarla beraber kuru meyveler (özellikle kuru kayısı ve kuru üzüm), kurubaklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, yağlı tohumlar ve pekmez de demir minerali açısından iyi kaynaklardır.

6.Besinlerle vücuda alınan demir, C vitamini ile beraber alındığı takdirde hem demir emilimini arttırır hem de hemoglobin üretimine yardımcı olur. Bu nedenden dolayı C vitamini açısından zengin olan turunçgiller, yeşil yapraklı sebzeler, domates, lahana gibi besinler yemeklerle birlikte tüketilmesi büyük önem arz etmektedir.

7.Demir yönünden zengin olan et grubu besinlerin yanında kalsiyum yönünden zengin süt, yoğurt gibi besinleri daha az tercih etmeye özen gösterilmelidir. Çünkü kalsiyum içeren besinlerin çok tüketilmesi demir emilimini azaltmaktadır.

8.Demir emilimini azaltabileceğinden dolayı çok fazla çay ve kahve tüketiminden kaçınılmalıdır.

Beslenme düzenindeki değişiklik yeterli gelmiyorsa besinlerin desteğiyle beraber uzmanlar eşliğinde demir ilacı kullanılması gerekebilmektedir.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.

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