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Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir?

Halk arasında ‘Akdeniz anemisi’ olarak bilinen kan hastalığı talasemi, çoğunlukla demir eksikliğine benzer bir tabloyla birlikte seyrettiğinden bazen teşhis edilemiyor. Hastalar da bu durumun farkında olmadan yaşamlarına devam ediyor…

18 Eylül 2017 Pazartesi 16:33
Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir?

Bayındır Söğütözü Hastanesi Hematoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ahmet İfran; anemi ile talasemi arasındaki farkı anlattı.

ANEMİ NEDİR?

Türkiye'de anemi, özellikle menopoz öncesi kadınları etkileyen yaygın bir problem. En sık görülen nedeni demir eksikliği olan anemi, yapısal olarak kırmızı kan hücresi (eritrosit) hacminin azaldığı anemi tipine neden oluyor. Halsizlik, yorgunluk, saç, tırnak ve cilt bozulmalarına neden olan demir eksikliği anemisi, hayat kalitesini bozduğu için tanısının konulması ve tedavi edilmesi gerekiyor. Altta yatan sebebin ortaya konması önemli.

TALASEMİ NEDİR?

Talasemi taşıyıcılığı; yaşam süresini kısaltan, transfüzyona (kan veya bir kan ürününün doğrudan bireyin dolaşım sistemine verilmesi) bağlı bir hayata neden olabildiği gibi sadece eritrosit yapısının bozulduğu taşıyıcı form olarak da ortaya çıkabiliyor. Talasemi taşıyıcılığının hayat kalitesi üzerinde negatif bir etkisi olmadığı için tanısı çoğunlukla taramalar sırasında konuyor. Eritrosit sayısında artma, eritrosit hacminde azalma saptanırsa ileri incelemelerle tanısı konabiliyor. Ancak benzer tablo demir eksikliği anemisinde de görülüyor ve iki tablo birbirine karıştırılabiliyor. Demir eksikliği anemisi varlığında talasemi tanısı koymak zorlaşabiliyor. Bu nedenle; öncelikle demir eksikliğinin düzeltilmesi gerekiyor.
 

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Son Güncelleme: 18.09.2017 16:41
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