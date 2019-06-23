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Deniz süngerinden kanser ilacı üretilecek

ABD'li ve Japon bilim insanları, deniz süngerlerinden elde edilen molekülleri sentezleyerek kanser tedavisi için kullanılabilecek güçlü bir ilaca dönüştürmeyi başardıklarını açıkladı.

23 Haziran 2019 Pazar 12:20
Deniz süngerinden kanser ilacı üretilecek

Bilim insanlarının deniz süngerlerinden elde edeceği moleküllerin insanlar üzerinde tedavi amaçlı kullanılabileceği açıklandı.

"Halichondrins" adı verilen moleküller, 1980’li yıllarda Japon bilim insanları tarafından deniz süngerlerinde bulunmuştu. Bu moleküllerin fareler üzerindeki laboratuvar denemelerinde etkili bir şekilde tümörlerle savaştığı gözlemlenmişti.

Teknoloji haberleri yapan Gizmodo sitenin haberine göre, uzun yıllar deniz süngerlerinden yeteri kadar molekül elde edilememesi üzerine 1990’lı yılların başında bilim insanları, bu moleküllerin "Halichondrin" adıyla yapay versiyonlarını yapmayı başardı. Japon bilim insanları bu buluşun ardında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı, meme kanseri tedavisinde kullanılan "Eisai" adlı kanser önleyici bir ilaç üretti.

Bu çalışmaya katılan araştırmacılar, "E7130" adı verilen yeni ilaç denemesinde "halichondrin B" molekülünü sentezleyerek daha fazla oranda elde edilebileceğini kaydetti. E7130’ün önce fareler üzerinde deneneceği açıklandı.

Habere göre, bu moleküller halihazırdaki ilaçlarla birlikte kullanılarak kemoterapilerde başarı şansını artırabilecek. Ancak E7130 ilacının şimdilik lenf ve kan damarlarında görülen ve nadir bir kanser türü olanan "anjiyosarkom" için test edileceği bildirildi.

Araştırmanın sonuçları hafta başında Nature bilim dergisinde yayımlandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bilim InsanlarıDeniz SüngerleriKanser IlacıHaberSağlık
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