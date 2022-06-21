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Deniz suyu hastalığa iyi geliyor

İçeriğinde birçok yararlı element barındıran deniz suyu, özellikle cilt için harika faydalar sunuyor. İşte deniz suyunun faydaları ve bunları elde etmek için yapılması gerekenler.

21 Haziran 2022 Salı 23:31
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Deniz suyu hastalığa iyi geliyor
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Tuz ve diğer birçok mineral ve elementler sayesinde deniz suyunun özellikle cilde birçok faydası vardır. Deniz suyunun öncelikle nemlendirici etkisi bulunur ve magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi cilt sağlığını destekleyen pek çok element barındırır.

Deniz suyu cildi ölü hücrelerden arındırmaya yardımcı olur ve tuz ciltteki yaraları temizler. Ancak tam tersi bir etki yaratma riski olduğu için ılımlı kullanılmalıdır. Deniz suyunun ayrıca peeling ve stres giderici etkisi vardır. Deniz suyundaki tuzun varlığı, ciltteki ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olarak cildi bir peeling tedavisi gibi yumuşatır ve temizler. Özellikle ayaklar bu faydalardan büyük ölçüde faydalanır.

20 dakika yüzmek yetiyor

Deniz suyundaki elementlerin streste genel bir azalmayı desteklediği de bilinmektedir. Ayrıca denizin sakinleştirici etkisi ve dalgaların sesi de bunu destekler. Ayrıca deniz suyunda yüzmenin birçok faydası vardır. Cildin nefes almasının yanı sıra suyun içerdiği negatif iyonlar, toksinleri yok etmek için vücutta cilt yoluyla hareket eder. Tüm faydaları elde etmek sadece 20 dakika sürer.

Deniz suyuna girdikten 15 dakika sonra genişleyen gözenekler sodyum, magnezyum veya potasyum iyonlarının geçmesine izin verir. Bu iyonlar hücre yenilenmesini güçlendirerek vücuda etki eder.

Saç ve cilt sağlığını geliştirir

Deniz suyunda doğal olarak bulunan çinko, tuzun sıkılaştırıcı özellikleriyle birleşerek cildin yaşlanmasını geciktirir ve yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. Soğuk uygulanan deniz suyunun cilt ve yüz üzerinde tonik etkisi vardır. Cilde nem ve parlaklık verir, toksinleri yok eder ve peeling görevi görür. Filtrelenmiş deniz suyu egzama, uçuk, kurdeşen, akne, sedef hastalığı gibi birçok cilt rahatsızlığını tedavi eder.

Birçok saç ürününün bileşimine katılan iyotlu su ise kafa derisini temizler, kaşıntı ve tahrişi yatıştırır ve kan akışını destekler.

Ağrı kesici ve antibakteriyel etki gösterir

Deniz suyunun yüzeysel kısmı, kasları gevşetici etkisi olan brom salgılar. Egzersizleri deniz suyunda bir yüzme seansı ile bitirmek, iyileşmeyi hızlandırır ve ağrıları önlemeye yardımcı olur.

Deniz suyunda asılı duran fitoplankton, antiviral ve antibakteriyel özelliklerle ilişkili biyokimyasallara sahiptir. Deniz suyu bu şekilde burun rahatsızlıklarını, astım ve bronşiti giderir.

Ayrıca deniz suyunda bulunan iyot tiroidi uyarır. Böylece hormonlar vücutta daha iyi dağılır.

Kırıkları daha hızlı onarır

Deniz suyu tüm dokular, hatta kemik yapısı için faydalıdır. Bir kırılmadan sonra, özellikle deniz suyunda bulunan kalsiyum sayesinde, tedavi deniz ortamında gerçekleştiğinde iyileşme çok daha hızlıdır.

Hava yollarını açar

Solunum problemi olan kişiler için deniz suyu tavsiye edilir. Hava yolları üzerinde temizleyici etkisi olan deniz aerosolleridir (dalgalar ve akıntılar tarafından üretilen deniz suyu damlacıklarının karışımıdır). Eczanelerde satılan aerosoller gibi davranır, ancak daha güçlüdür.

Anahtar Kelimeler:
Deniz SuyuDenizHastalık
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