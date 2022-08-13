Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular
Hem Avrupa'dan hem de paralarından...
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Tek tek yakalanıyorlar!
Tek tek yakalanıyorlar!
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden...

Depresyon belirtileri neler?

Depresyon, çocuk, genç ve orta yaşlı herkesi etkisi altına alan bir rahatsızlıkken, özellikle yaşlılıkta yaşam kalitesini hatta yaşam süresini etkileyen bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:54
55 Okunma
Depresyon belirtileri neler?


Kendimizin ya da yakın çevremizdekilerin despesyonda olup olmadığını almamak için bir liste sunmak istedik. Çünkü bu belirtileri taşıyanların mutlaka bir doktor gözetiminde tedavi edilerek, yaşı kaç olursa olsun hayata yeniden bağlanmasını sağlamak elimizde.

"Depresyon tedavi edilmesi gereken bir hastalık"

Psikiyatri Uzmanı Dr. Burçin Nuri Akal, depresyonun tedavi edilmesi gerek bir hastalık olduğuna dikkat çekti:

“Ne yazık ki bazen depresyon belirtilerini normal yaşlılık süreci gibi algılayıp kabullenici olabiliyoruz. Oysaki depresyon normal geçici duygusal bir süreç değil, tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.” dedi.

"Sevilme, onaylanma, desteklenme duyguları karşılanmıyor"

İHA'nın haberine göre, yaşlılık döneminde görülen depresyona değinen Akal, “Sevilme, onaylanma, desteklenme, aidiyet ihtiyacımızı modern hayatın kolaylıkları maalesef karşılayamıyor. Bu tür duygulara en çok ihtiyaç duyulan, en hassas dönemlerden birisi de yaşlılık dönemidir. Bu ihtiyaçlara organik rahatsızlıkların, yeti yitimlerinin, yakınların kaybının, sosyal desteğin azalmasının, ekonomik sorunların eklenmesi yaşlıları depresyona daha yatkın hale getiriyor.” şeklinde konuştu.

Genel depresyon belirtileri

Uzmanlara göre, yaşlılığa özgü sanılan belirtiler depresyonun habercisi olabilir. İşte belirtileri:

  • Uzun süreli ümitsizlik
  • Değersizlik
  • Çaresizlik
  • Suçluluk duyguları
  • Daha önce zevk aldığı aktivitelerden zevk alamama
  • Uyku ve iştah değişiklikleri
  • Ölüm ve intihar düşünceleri

Yaşlılarda depresyon belirtileri

  • Uykusuzluk
  • Unutkanlık
  • Dikkat ve ilgi kaybı
  • Bedensel şikayetler ve bunlarla aşırı meşgul olma
  • Huzursuzluk
  • Ajitasyon
  • Kendimi iyi hissetmiyorum, halim yok gibi cümlelerle kendilerini günlük yaşamdan ve sosyal hayattan geri çekme
  • Beslenmesini ve kullanması gerekli ilaçları ihmal etmeye başlamak
  • Aşırı sebepsiz fiziksel yakınmalar
  • Uykusuzluk, ağrı gibi bedensel şikayetlerle sık sık hastaneye gidilmesi

Anahtar Kelimeler:
DepresyonDepresyon Belirtileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de Langya virüsü alarmı!
Çin'de Langya virüsü alarmı!
Nöbetçi Eczaneler / 13 Ağustos 2022
Nöbetçi Eczaneler / 13 Ağustos 2022
Maymun çiçeği virüsünün ismi değişiyor!
Maymun çiçeği virüsünün ismi değişiyor!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim