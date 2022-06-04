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Devamlı yorgun hissetmenize yol açan 7 sebep

Ne sıklıkla yorgun hissediyorsunuz? Yoğun bir günün ardından yorgun hissetmeniz gayet normal ancak enerji düşüklüğü üzerinizden hiç gitmiyorsa yorgunluğunuzun altında yatan bazı sağlık problemleri olabilir. İşte yorgun hissetmenize sebep olan bazı durumlar...

04 Haziran 2022 Cumartesi 15:12
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Devamlı yorgun hissetmenize yol açan 7 sebep

Devamlı yorgun hissetmenizin sebepleri arasında uyku eksikliği, basit bir nezle veya sadece yoğun bir gün olabilir. Ancak yorgun hissetme sıklığınız hayat kalitenizi düşürebilir. İşte yorgun hissetmenize neden olabilecek durumlar...

YETERSİZ VE KALİTESİZ UYKU 

Yeterli uyku genel sağlığınız için büyük önem taşıyor ancak yoğun bir tempoya sahipseniz yeteri kadar uyumuyor olabilirsiniz. Uyku esnasında vücudunuz hücre yenilenmesi yaşar ve hormonlarınız düzenlenir. Yetersiz ve düzensiz uyku, insomnia’ya (uykusuzluk) neden olabilir bu da tüm vücut fonksiyonlarını etkileyerek yorgun hissetmenize sebebiyet verir.

SUSUZ KALMAK 

Yeterli su tüketmek enerji seviyenizi korumak için önemlidir. Yeterince su içmediğinizde bile idrar, ter ve nefes yoluyla su kaybetmeye devam edersiniz. Yapılan araştırmalara göre 25 binden fazla Çinli ve Amerikalı yeterince su tüketmediği için daha az uyuyor. Yetersiz uyku da yorgunluğu tetikliyor.

YANLIŞ BESLENME

İşlenmiş gıdaları çok sık tüketiyorsanız devamlı yorgun hissetmeniz normal bir durum. Besleyicilik bakımından yetersiz olan bu gıdalar, vücudunuzun besin ihtiyacını karşılayamayacağı için enerjiniz düşmeye başlar ve yorgunluk baş gösterir. Meyve, sebze ve baklagilleri beslenme düzeninize daha çok dahil ederek yorgunluğu azaltabilirsiniz.

EKSİK VİTAMİNLER

7 saatten daha az uyku uyuyan bireylerde sık sık yorgunluk görülür. Demir, B12 vitamini ve D vitamini eksikliği yorgunluğun başlıca sebeplerinden olabilir. Doktora başvurarak kan değerlerinizi ölçtürebilirsiniz.

STRES

Günlük hayat temposunda stresli hissetmemek neredeyse imkansız ancak kronik hale gelen stres, yorgunluğa yol açabilir. Kronik stres, beyninizde yapısal ve fonksiyonel değişimlere yol açabilir bu da devamlı yorgun hissetmenize neden olur.

ÇOK FAZLA KAFEİN

Kafein içerikli kahve ve enerji içecekleri, size yüksek enerji verir ama bir sonraki sizi oldukça yorgun hissettirirler. Çünkü kafein uyku düzeninizi bozar ve bu da aşırı yorgun hissetmenize neden olur.

FAZLA KİLO VEYA OBEZİTE

Yanlış beslenmenin sonucu olarak ortaya çıkan obezite veya fazla kilolar elbette genel sağlığınızı olumsuz etkiler. Özellikle obezite ve tip 2 diyabet gibi hastalıklar pek çok sağlık sorununa yol açtığı gibi devamlı yorgun hissetmenize de neden olabilir. Kilosu daha fazla olan bireylerin, kronik yorgunluğa yakalanma olasılığı daha yüksek.

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