Dikkat! Kadınlarda 85, erkeklerde 100 santim...

Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinde en önemli belirtinin, bel çevresi genişliği olduğu açıklandı. Kalp hastalıkları konusunda uzman olan Ankara Umut Hastanesi Kardiyoloji bölümünden 5 doktor, ‘’Kadınlarda bel genişliği 85-90 santim, erkeklerde ise 100-105 santimi geçerse, tehlike sinyalleri çalar’’ dediler. Haftada en az 3 gün 45’er dakika tempolu yürüyüş, ya da günde 10 bin adım atılmasını tavsiye ettiler.

Bugüne kadar 14 bin 125 anjio, 4 bin 383 de kalp ameliyatı yapan Ankara Umut Hastanesi Kardiyoloji uzmanları Prof. Nadir Barındık, Prof. Ümit Özyurda, Doçent Aslı Tanındı, Doçent Kaan Kaya, Dr. Savaş Açıkgöz ve Operatör Doktor Alpaslan Telli, Türkiye'de erişkin çağdaki her 3 kişiden 1'inde hipertansiyon olduğunu ve yaş ilerledikçe hipertansiyon görülme sıklığının yüzde 80'e kadar çıktığını vurguladılar. ‘'Bir çok kişi hipertansiyon hastası olduğunun farkında değildir” diyen 5 uzman doktor kalp sağlığı konusunda SÖZCÜ'ye şu açıklamalarda bulundular:

KİLO VE BEL ÇEVRESİ…

”Günümüzde klasik koroner anjiyografi dışında çok kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı ile anjiyografi yaparak, 2 dakika gibi kısa bir sürede, kalp hastalıklarına teşhis konulabilmektedir. Kalbin tüm anatomik yapısı ve hastalıkları kısa sürede tespit edilebilmekte ve dakikalar içinde tedaviye geçilebilmektedir. Ailede kalp hastalığı bulunanlar, daha yakın takipte olmalıdır. Haftada en az 3 gün 45 dakika tempolu yürüyüş yapılmalı ya da günde 10 bin adım atılmalıdır. Hareket, kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltmaktadır.

Kilo ve bel çevresi genişliğine de çok dikkat edilmelidir. Bel çevresi genişliğinin kadınlarda 85-90 santim, erkeklerde 100-105 santimi geçmemesi gerekir. Sigara ve alkolden uzak durulmalı, kolesterol ve yağ içeriği düşük gıdalarla beslenmeli, tansiyon, şeker gibi hastalıklar takip altında olmalı, stres de kontrol altına alınmalıdır. Artık bazı kalp ameliyatları, kalbi durdurmadan yapılmaktadır. Bu sayede hastalar çok daha hızlı iyileşmektedir”