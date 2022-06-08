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Dinç kalmanızı sağlayacak karışım

Balın mucizevi faydalarını bilmeyen yoktur. Tuz ise genellikle zararları ile ön plana geliyor. Bal ve tuzu karıştırıp birlikte yemek kimsenin aklına gelmemiştir. Sabahları yataktan kalkmak zor geliyorsa, sürekli yorgun hissediyorsanız bal ve tuz karışımını deneyebilirsiniz. Bal ve tuz karışımı gün içerisinde enerjinizi yükselterek dinç kalmanızı sağlayacaktır.

08 Haziran 2022 Çarşamba 20:34
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Dinç kalmanızı sağlayacak karışım
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Yorgunluk ve uykusuzluk son yılların en büyük problemlerinden biri. Hızlı yaşam tarzı, uzun saatler boyunca ekran başında vakit geçirmek çoğu kişinin bitkin kalmasına neden oluyor. Bu durum bir süre sonra kronik yorgunluğa neden oluyor. Yorgunluğunuzu gıda takviyeleri ve vitaminlerle atmak yerine doğal karışımları tercih edebilirsiniz.

MUCİZEVİ TUZLU BAL KARIŞIMI

Halsizliğe, uykusuzluğa, yorgunluğa şifa bal-tuz karışımı

Bu kür sadece organik bal ve himalaya tuzundan oluşuyor. Her akşam yatmadan önce bir yemek kaşığı almanız yeterli.

Himalaya tuzu, vücudunuza farklı işlemler için gereken ve vücudunuzun günün yorgunluğunu atmasına yardımcı olan 80’den fazla mineral ve element içerir. Balda ise hücrelerimizin enerji ihtiyacını karşılayan glikoz bulunur.

Bal-tuz kombinasyonu, seratonini artırır, stresle doğal bir şekilde başa çıkmamıza ve mümkün olan en iyi uykuyu almamıza yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler:
BalTuzSağlık
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