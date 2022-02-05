DİRENÇLİ KİLOLAR HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER

Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda kilo verme sürecinin belli dönemlerinde meydana gelen ve kişilerin moralinin bozulmasına neden olan dirençli kilolardan bahsetmek istedim. Ancak dirençli kilolara değinmeden önce sizlere kilo verme sürecinden kısaca söz etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi kişilerin; kilosuna, boyuna, yaşına ve fiziksel aktivite düzeyine göre aldığı ve harcadığı enerji farklılık göstermektedir. Biz diyetisyenler de zayıflama programlarında bu bilgileri göz önünde bulundurarak kişiye uygun kalori hesabı ile beslenme programları hazırlıyoruz. Hazırlanan programlar doğrultusunda kişide herhangi bir sağlık sorunu yoksa kan bulguları temizse ve yaşam tarzı zayıflama programına uygunsa istenilen kiloya ulaşmak zor olmayacaktır. Bu doğrultuda kilo vermeye karar verdiniz, beslenme programına harfiyen uydunuz, yaşam tarzınızı olumlu anlamda değiştirdiğiniz ve başlangıçta rahat bir şekilde kilolarınızı verdiniz. Ancak aradan belli bir süre geçtikten ve her şeyi harfiyen uyguladığınız halde kilo vermemeye başladığınızı fark ettiniz. İşte o an meydana gelen dirençli kilolarla tanışmışsınız demektir.

Peki, meydana gelen direncin kırılması için ne yapılabilir?

1.İlk olarak yapmanız gerekenler arasında motivasyonunuzu düşürmemektir. Çünkü bu durumun varlığında dirençli kiloya karşı yenik düşüp diyeti bırakan kişiler ve pes etmeyip dirençli kilolarını kırmak adına çaba sarf eden kişiler olarak insanlar ikiye ayrılmaktadır. Bu durumu kabul edip motivasyonunuzu yüksek tuttuğunuz takdirde hedefinize ulaşacaksınız.

2.Bununla birlikte günde ortalama olarak 7-8 saat uyumaya özen gösteriniz. Yapılan araştırmalara göre 7-8 saatten fazla ya da az uyuyan kişilerin kilo verirken zorlandıkları gözlenmiştir.

3.Metabolizma hızına destek sağlamak için her gün en az 30-40 dakika egzersiz yapın.

4.Su tüketiminizi 2 ile 2,5 litreye kadar çıkartın.

5.Alkol tüketiminden kaçının.

6.Protein tüketiminden kaçınmayın.

7.Tokluk seviyenizi yüksek tutması için lif içeriği yüksek olan besinleri tüketmeye önem gösterin.

8.Stres yönetimini sağlamaya özen gösterin çünkü sürekli olarak stres seviyesinin yüksek olması kortizol hormonunun salgılanmasına neden olmaktadır. Bu durumun varlığında yağların depolanmasına ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olacaktır.

9.Sürekli olarak tartılmayın ve yalnızca tartıdaki sayıya odaklanmayın. Bunlar yerine nasıl hissettiğinize ve giysilerinizde meydana gelen farklara odaklanın.

10.Dirençli kilolar ile karşılaşıldıysa mutlaka endokrin uzmanına danışarak insülin ve tiroid hormonlarının düzgün çalıştığına emin olun.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.