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Dirseklerinize limon sürün!

Faydaları saymakla bitmeyen limon, dirseklerdeki kararmalara iyi geliyor. Dirseklere limon sürmeniz halinde, 1 hafta içerisinde kararmalardan kurtulabilirsiniz.

02 Kasım 2022 Çarşamba 22:39
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Dirseklerinize limon sürün!



Evlerimizden, mutfaklarımızdan ve sofralarımızdan eksik etmediğimiz limonun faydaları saymakla bitmiyor.

Sirke ile eve konulduğu zaman nazara ve kötü enerjiye iyi gelen limon, olumsuzlukları da evlerden uzaklaştırıyor.

Ev dışında da sağlık için kullanılan limon, kalp krizi riskini düşürüyor ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Cilt problemlerine iyi gelen limon, her sabah sirke ile birlikte içildiği zaman vücudu ve cildi temizliyor. Bu sayede daha parlak bir cilde kavuşmak, hayal olmaktan çıkıyor.

Ateş düşürücü özelliği olan ve kış hastalıklarına karşı vücudu koruyan limon ve limon suyu, eklem ağrılarına da iyi geliyor.

Ayrıca limon düzenli olarak tüketildiğinde mide, cilt, pankreas, akciğer kanserinin büyümesini yavaşlatıyor.

Hazımsızlığa iyi gelen ve mideyi rahatlatan limonun faydaları ise bu kadar sınırlı kalmıyor..

Limonu dirseklere sürebilir ve kararmaların önüne geçebilirsiniz. Kararmalarla başı belada olan kadınlar, bu yöntemi mutlaka denemeli.

Peki, Limon dirseklere nasıl uygulanır? Limonu dirseklere uygularsak ne olur? İşte yanıtı!

Dirseklere limon sürmek

Limonun yarısını kesip dirseklerinize hafifçe masaj yaparak, 20 dakika boyunca uygulayın. Her gün düzenli uyguladığınızda, dirseklerinizdeki tonun eşitlendiğini göreceksiniz.

Bu sayede kararmalardan kurtulacaksınız. Yüz temizliğinde büyük faydaları olan limon, cilt kararmalarında da size yardımcı olacak.

Limonun pH değeri

Bir maddenin asit veya alkali değerini anlamak için kullanılan ölçüye potansiyel potansiyel hidrojen denir.

Kanı doğru bir pH değerinde tutmak önemlidir çünkü ufak değişimler bile sağlığımızı olumsuz etkiler. Limon suyunun pH değeri 2-3 arasında değişkenlik gösterir.

Anahtar Kelimeler:
DirsekLİMON
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