Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102060
ALTIN
147.326
DOLAR
3.5650
STERLİN
4.7855
EURO
4.1973
'2 bin yıllık oyuncak' bulundu
2 bin yıllık oyuncak bulundu
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için...
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
"Gençliğimizde yapmadığımızı ihtiyarlıkta yaptık"
55 yaşında ikizleri oldu!
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı

Diş çürüklerine dikkat!

Yrd.Doç.Dr. Özcan Çakmakçıoğlu, diş çürüklerine dikkat edilmesi konusun da uyarılar da bulundu.

28 Eylül 2017 Perşembe 13:10
Diş çürüklerine dikkat!

Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Özcan Çakmakçıoğlu, “Diş çürüklerinin tedavisinde temel amaç dişin sadece çürük kısımlarının uzaklaştırılması ve bölgenin uygun materyallerle tekrar eski haline getirilmesidir. Bu işlem için kullanılan eski materyallerde diş çürüğünün dışında dolgunun dişe tutunması sağlayabilmek için sağlam dokulardan da bir miktar aşındırma yapmak gerekmekteydi. Ancak günümüzde adeziv diş hekimliğinde ki gelişmeler ışığında dişin sadece çürüğünü temizlemek yeterli olmakta sağlam dokular korunabilmektedir. Dolgu malzemeleri genel olarak birbirlerine benzer kimyasal özellikle taşımalarına rağmen üretici firmaların geliştirdikleri özel yapılarla üstün fiziksel özellikler sağlayabilmektedirler” dedi.

Kompozit materyallerin tercih edilmesindeki artış ile birlikte bu tür materyallerin biyolojik ve estetik özelliklerinin geliştirilmesi için birçok çalışma yapıldığını ifade eden Yrd.Doç.Dr. Çakmakçıoğlu, “Kompozit restorasyonların gerek estetik, gerek amalgam restorasyonların en önemli üstünlüklerinden olan sertlik değerlerini sağlayabilmesi için kimyasal yapılarında meydana getirilen değişimler, doldurucu partikül tiplerindeki yenilikler ve polimerizasyon sistemlerindeki iyileştirmeler bu materyalin alternatifsiz olarak geleceğin dolgu maddesi olmasını sağlamıştır” diye konuştu.

Çürük tedavisinde genel olarak aşamaların birbirinin benzeri olmakla birlikte çürüğün derinliğine göre uygulanacak olan dolgu maddelerinin değişiklik gösterdiğini kaydeden Dr. Çakmakçıoğlu, “Genel olarak derin bir çürükte çürük temizlendikten sonra tabana alttaki canlı sinir damar dokuları koruyacak özel bir koruyucu tabaka uygulanır. Bunun üzerine ise sürekli flor salınım özelliği olan bir rezin materyal uygulanır. Birbirine kimyasal yolla tutunan bu materyallerin üstüne ise küçük tabakalar halinde kompozit dolgu materyali uygulanır. Kompozit dolgu yapımı sırasında en önemli konu materyal hacminin oldukça küçük katmanlarda uygulanmasıdır. Bu sayede polimerizasyon sırasında oluşabilecek büzülme stressleri elimine edilmiş olur ve uzun dönemde başarılı bir restorasyon hazırlanabilir” açıklamalarında bulundu. 

İhlas Haber Ajansı

banner22
Son Güncelleme: 28.09.2017 15:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her 10 dakikada 1 kişi kuduz nedeniyle ölüyor!
Her 10 dakikada 1 kişi kuduz nedeniyle ölüyor!
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı
Sonbaharda bilinçsiz antibiyotik kullanımı artıyor
Sonbaharda bilinçsiz antibiyotik kullanımı artıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim