Diş eksikliği bu problemlere zemin hazırlıyor

Diş eksikliğinin tedavisi hakkında bilgisine başvurduğumuz Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yılmaz, dişlerimizin sadece ağız sağlığımız için değil tüm vücudumuzun sağlığı için sandığımızdan çok daha fazla öneme sahip olduğunu belirtti.

Dişler Neden Eksilir?



Sadece tek bir dişinizde, küçücük bir çürük olduğu için durumu hafife alıyor olabilirsiniz. Oysa kapalı bir yerde, yabancı organizmaların çoğalmasına son derece müsait bir ortamda yani ağzımızın içinde, birbirine bitişik şekilde dizilmiş dişlerimizin birbirlerinden etkilenmeleri oldukça kolaydır. Küçük bir çürük önce bulunduğu dişi sonra en yakınındaki dişleri ve diş etlerini de etkileyerek, tedavisi giderek zorlaşan sorunlara ve diş kayıplarına sebep olabilir.

Diş kayıplarının sebebi çoğu zaman tedavi edilmeyen diş çürükleri veya diş eti problemleridir. Başlangıçta tek bir dişi ilgilendiren sorun giderek büyür ve birden fazla dişin eksilmesine kadar varabilir. İlerleyen yaşa ya da herhangi bir hastalığa bağlı olarak gelişen diş eti çekilmelerini de diş kayıpları için sık rastlanan sebepler arasında sayabiliriz.

Eksik Dişler Hangi Sağlık Sorunlarına Sebep Olur?

Dişlerin asli görevi ısırma, koparma ve çiğnemedir. Diş kayıpları da en başta bu fonksiyonlarla ilgili sorunlara sebep olur. Sadece beslenmeyle ilgili gibi görünen bu fonksiyonlar ise aslında tüm vücut sistemlerini etkileyen bir dizi sağlık sorununa yol açabilir. Eksik dişler sebeplerine ve hastanın yaşına, kemik yapısına, yüz şekline, yaşam biçimine, beslenme alışkanlıklarına uygun olan yöntemlerle mutlaka ve en kısa zamanda tamamlanmalıdır.

• Ağız ve çene yapısının bozulmasına sebep olur. Diğer dişler eksik dişin boşluğuna doğru eğrilirler.

• Diş çürüklerinin artmasına sebep olur. Eksik dişin yerine doğru eğrilen, birbiri üzerine devrilen dişlerin temizlenmesi zorlaşır.

• Mide ve sindirim problemlerine sebep olur. Yeterince çiğnenemeyen besinler midenin daha fazla yorulmasına sebep olur.

• Beslenme sorunlarına sebep olur. Besinler mideye yeterince küçülmeden ulaştığı için sindirim ve emilim daha az olur ve vücut besinlerden yeterince faydalanamaz.

• Konuşma bozukluklarına sebep olur. Dişler konuşmaya da yardımcı olan yapılardır. Ağzımızdan çıkan seslerin anlaşılır olmasını sağlar.

• Öz güven eksikliğine sebep olur. Eksik dişler diğer dişlerin yer değiştirmesine, yanaklarda çökmeye sebep olur. Bu da kişiyi olduğundan yaşlı gösterir. Gülerken meydana gelen görüntü de kişilerde psikolojik sorunlara sebep olabilir.