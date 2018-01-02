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Diş hassasiyeti yaratan 9 neden!

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Soğuk veya sıcak, tatlı ya da ekşi yiyecek ve içeceklerin dişlerde yarattığı rahatsızlık duygusu genellikle pek önemsenmiyor ve göz ardı ediliyor...

02 Ocak 2018 Salı 12:55
Diş hassasiyeti yaratan 9 neden!
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Halk arasında diş kamaşması olarak da adlandırılan diş hassasiyeti, dişleri kaplayan dentin tabakasının zarar görmesi sonucu ortaya çıkıyor. 

Diş köklerinin diş eti ile kaplı olduğunu ancak diş etlerinin çekilmesi ile birlikte dişin tamamen ortaya çıktığını söyleyen Diş Hekimi Çağdaş Kışlaoğlu, bu şekilde de sıcak, soğuk, tatlı ve ekşi besinler tüketildiğinde dişlerde ani bir tepki ve sinir uyarılmalarının meydana geldiğini söyledi. 

“Bu durum özellikle sıcak gıdanın ardından soğuk bir şey yenmesi ya da içilmesinden sonra daha fazla hissedilir” diyen Kışlaoğlu, diş hassasiyetine sebep olan 9 faktörü anlattı, diş hassasiyetinden korunmak için yapılacakları şöyle aktardı: 

NELER DİŞ HASSASİYETİNE YOL AÇAR?

Diş eti Çekilmesi: Diş etlerinin çekilmesi dişlerin dentin tabakasının ortaya çıkmasına sebep olur. Bu şekilde koruyucu tabakanın zarar görmesi diş hassasiyetini arttırır.

Dişlerin Sert Fırçalanması: Dişlerin sert ve hızlı fırçalanması ile diş etleri zarar görür. Dişlerin dentin ve enamel adlı tabakaların aşınmasına neden olur.

Diş Gıcırdatma: Dişlerin bir birbirine sürtünmesi ile birlikte dişin enamel tabaksı zarar görür ve dişler hassaslaşır. Buna bağlı olarak ta sinir uçları daha fazla acı hisseder.

Diş iltihapları: Dişler üzerinde kalan tartar ve bakterilerden oluşan iltihaplar diş etine zarar verir. Şiş olan diş etleri zarar görerek diş kökünü destekleme ve koruma özelliğini kaybeder.

Diş plakları: Diş köklerine yakın bölgelerde birken plak ve tartarlar diş hassasiyetine neden olur.

Diş Beyazlatma Ürünleri: Piyasada satılan peroksitli ve sodalı malzemelerden yapılmış olan diş beyazlatıcılar da diş hassasiyetine sebep verir.

Kırık ve çürük dişler: Ağız içerisinde oluşan kırık ve dişlerdeki çürükler de diş ve diş etlerinde hassasiyete neden olur. Bu sebeple diş sağlığı için mutlaka rutin kontrollere gidilmelidir.

Asitli yiyecek ve içerecekler: İçerisinde asit bulunan asitli yiyecek ve içecekler dişlerin enamel tabakasını eriterek zarar verir. Bu nedenle limon, narenciye veya meşrubat gibi ürünler kişilerde diş hassasiyetine neden olur.

Ağız çalkalama solüsyonları: Piyasada satılan asit içerikli solüsyonlar diş hassasiyetine sebep olabilir. 


DİŞ HASSASİYETİNDEN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT!

Dişlerinize yumuşak diş fırçalarını kullanın ve sert değil daha yumuşak hareketlerle dişlerinizi fırçalayın.

Ağız içi ve diş temizliğinize dikkat edin.

Hassas dişler için üretilmiş diş macunlarını kullanın.

Florlu diş bakım ürünlerini kullanın.

Yediğiniz ve içtiğiniz gıdalara dikkat edin.

Sıcak ve soğuk gıdaları birlikte tüketmeyin.

Rutin olarak diş kontrollerinizi yaptırın. 

DİŞ HASSASİYETİ İÇİN HANGİ İŞLEMLER UYGULANABİLİR?

Dişlerin açığa çıkan yüzeyleri düzeltilebilir.

Diş etlerine müdahaleler yapılabilir.

Dişlerde tartar ve plaklar varsa temizlenebilir.

Dişlerin eksilen tabakalarına dolgu malzemeleriyle yenileme işlemi yapılabilir.

Diş gıcırdamasına sebep olan sorunlar giderilebilir.

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