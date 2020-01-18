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Diş macunu seçerken bunlara dikkat edin!

Dr. Efe Kaya, diş macunu seçerken dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

18 Ocak 2020 Cumartesi 16:49
Diş macunu seçerken bunlara dikkat edin!

Dr. Efe Kaya, diş macunu seçerken dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu. Dişlerin mine yapısının kristallerden oluştuğunu belirten Dr. Efe Kaya, “Bu kristallerin adı hidroksiapatit kristalleridir. Diş çürüğüne sebep olan bakteriler hidroksiapatit kristallerinin çözünmesine sebep olarak dişin mine tabakasını bozarlar. Flor, hidroksiapatit kristallerine bağlanarak florapatiti oluşturur. Oluşan bu yapı bakterilerin mine yapısını bozmasını zorlaştırır. Dişlerin yapısını güçlendiren ve çürümesini engelleyen, flor iyonunun kendisidir” dedi. Dr. Kaya dikkat edilmesi gerekenleri şöyle açıkladı:

1. Flor içeren macunları kullanın: Dişin çürümesini engellediği ve başlangıç çürüklerinin geri dönmesini sağladığı için her birey flor içeren macun kullanmalıdır. Bu durumun tek istisnası diş fırçalarken diş macununu yutma riski taşıyan çocuklar ve bireylerdir.

2. Diş hassasiyetiniz var mı?: Dişin mine tabakasının altında kanallar içeren dentin tabakası vardır. Dentin kanalları sağlıklı bir dişte mine tarafından örtülüdür. Çeşitli sebeplerden ötürü açığa çıkan dentin tabakası soğuk, sıcak, ekşi, tatlı gibi uyaranlar ile hassasiyete sebep olur. Hassasiyet problemi olan hastalar diş macunu seçerken hassasiyet giderici olanları tercih etmelidir. Hassasiyet giderici macunların içerisinde bulunan bazı iyonlar açığa çıkan dentin kanallarını tıkayarak hassasiyeti engeller.

3. Çocuklarda macun seçimine dikkat: Çocuklara fırçalama eğitimi küçük yaşlarda verilirse ileriki yıllarda alışkanlık haline dönüşecektir. Çocukların öğrenme metodu göz önüne alındığında, kendisinin diş fırçalaması için ebeveynlerini diş fırçalarken görmelidir. Yani siz dişlerinizi fırçalarsanız çocuklarınız da fırçalar. Çocuklar, küçük yaşlarda diş fırçalarken diş macununu yutabilirler. Bu sebeple flor oranı düşük macunlar kullanılmalıdır. Yutma tehlikesi ortadan kalktığında standart macunlara geçilebilir.

4. Beyaz renkli macunları tercih etmeye özen gösterin: Diş etindeki bir problemin hasta tarafından tespiti fırçalamadaki kanama ile anlaşılır. Renkli macunlar kan rengini gizleyebilir. Mümkün olduğunca beyaz renkli macunlar tercih edilmelidir.

5. Beyazlatıcı macunlara dikkat: Macunun içerisindeki partiküllerin diş yüzeyini çizmeyen tipte olmasına özen gösterilmelidir. Diş yüzeyi çizilmeleri ileride diş renklenmelerine yol açar.”

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