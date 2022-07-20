Dişleri inci gibi yapan besinler

Güzel dişler, sağlıklı ve güzel gülüşler...

Herkesin hayali sağlıklı bir dişe ve beyaz gülüşlere shaip olmaktır. Ancak bu her zaman mümkün olmayabiliyor.

Bakımı yapılmayan bir diş sararmaya ve bir süre sonra ise canlılığını kaybetmeye başlıyor. Bunun dışında da diş etlerinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkıyor.

Fazla kahve tüketimi, çikolata yemek, sigara - alkol tüketmek ve yanlış fırçalama gibi birçok neden dişlerin sararmasına sebebiyet veriyor.

Düzenli diş kontrolü yaptırmak ve dişlere zarar vermeyecek besinler tüketmek, olumsuz tabloyu olumluya çevirebilir.

Beyaz gülüşlere kavuşmak günümüzdeki şartlarda hayal değil. Ama bunu doğal yollarla yapmak oldukça değerli.

Çocukluk döneminde başlayan diş bakımı için geç kaldığınızı düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz!

Çünkü bazı besinler dişlerimize fayda sağlıyor ve kaybettiği canlılığı geri kazandırma noktasında yardımcı oluyor.

Bu besinlerden birisi ise bitter çikolata..

Bitter çikolata diş için bir tık daha ideal

İçeriğinde yüksek oranda polifenoller barındıran bitter çikolata, diş yüzeyinde bakterilerin tabakalaşması önlüyor. Herkesin sevdiği bu besin, dişler açısından bulunmaz bir dost..

Ağız içindeki enfeksiyon riskini azaltan bitter çikolatadan günde bir parça tüketerek, bu faydayı elde edebilirsiniz.

Ancak bu durumun aşırıya kaçması, dişlere yeniden zarar verebilir. Bu nedenle ölçülü olmak gerekiyor.

Ayrıca dişleriniz çürükse ve ağrı çekiyorsanız, bu yöntem işe yaramayabilir. Hatta işleri daha çok kötüleştirebilir.

Bu nedenle bu yöntemi denemeyin ve en kısa sürede bir diş doktoruna gözükün.

Dişe iyi gelen diğer besinler

FINDIK

ELMA

ÇİLEK

ARMUT

PATATES

BROKOLİ

HAVUÇ

KABAK

KEREVİZ

ÇAY