Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Dişleri inci gibi yapan besinler

Diş sağlığı ve dişlerin beyaz olması herkes için oldukça önemli. Doğru beslenmek ve dişleri fırçalamak buna olanak sağlıyor. Ancak bazı durumlarda farklı yöntemler denemeniz gerekebilir.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 21:13
210 Okunma
Dişleri inci gibi yapan besinler
banner48

Güzel dişler, sağlıklı ve güzel gülüşler...

Herkesin hayali sağlıklı bir dişe ve beyaz gülüşlere shaip olmaktır. Ancak bu her zaman mümkün olmayabiliyor.

Bakımı yapılmayan bir diş sararmaya ve bir süre sonra ise canlılığını kaybetmeye başlıyor. Bunun dışında da diş etlerinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkıyor.

Fazla kahve tüketimi, çikolata yemek, sigara - alkol tüketmek ve yanlış fırçalama gibi birçok neden dişlerin sararmasına sebebiyet veriyor.

Düzenli diş kontrolü yaptırmak ve dişlere zarar vermeyecek besinler tüketmek, olumsuz tabloyu olumluya çevirebilir.

Beyaz gülüşlere kavuşmak günümüzdeki şartlarda hayal değil. Ama bunu doğal yollarla yapmak oldukça değerli.

Çocukluk döneminde başlayan diş bakımı için geç kaldığınızı düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz!

Çünkü bazı besinler dişlerimize fayda sağlıyor ve kaybettiği canlılığı geri kazandırma noktasında yardımcı oluyor.

Bu besinlerden birisi ise bitter çikolata..

Bitter çikolata diş için bir tık daha ideal

İçeriğinde yüksek oranda polifenoller barındıran bitter çikolata, diş yüzeyinde bakterilerin tabakalaşması önlüyor. Herkesin sevdiği bu besin, dişler açısından bulunmaz bir dost..

Ağız içindeki enfeksiyon riskini azaltan bitter çikolatadan günde bir parça tüketerek, bu faydayı elde edebilirsiniz.

Ancak bu durumun aşırıya kaçması, dişlere yeniden zarar verebilir. Bu nedenle ölçülü olmak gerekiyor.

Ayrıca dişleriniz çürükse ve ağrı çekiyorsanız, bu yöntem işe yaramayabilir. Hatta işleri daha çok kötüleştirebilir.

Bu nedenle bu yöntemi denemeyin ve en kısa sürede bir diş doktoruna gözükün.

Dişe iyi gelen diğer besinler

  • FINDIK
  • ELMA
  • ÇİLEK
  • ARMUT
  • PATATES
  • BROKOLİ
  • HAVUÇ
  • KABAK
  • KEREVİZ
  • ÇAY
  • SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Anahtar Kelimeler:
DişSağlıkInci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burun tıkanıklığını anında açmanın yöntemleri
Burun tıkanıklığını anında açmanın yöntemleri
Biberiye çayının faydaları
Biberiye çayının faydaları
15 günde kilo verdiren karpuz diyeti
15 günde kilo verdiren karpuz diyeti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim