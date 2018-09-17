Diyabette kurtuluş kepekli besinlerde

‘Esmer ekmek’ diye adlandırılan yulaf, çavdar ya da tam buğday ekmeği ile diğer kepekli besinlerin tüketiminin, genel anlamda diyabet riskini azalttığı ortaya çıkarıldı.

İsveç’teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi ile Danimarka Kanser Araştırmaları Merkezi’nin ortak çalışmasında, şeker hastalığı bulunmayan 55 bin kişinin beslenme alışkanlıkları 15 yıl boyunca incelendi. Buna göre her gün düzenli olarak kepekli besin tüketenlerin tip 2 diyabete yakalanma riski, beyaz ekmek tüketenlere oranla hayli düşük.