Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucudan 10 yıl 6 ay hapis cezası yedi
Uyuşturucudan 10 yıl 6 ay...
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...
Zanlı, 2 bin TL aldığını kabul etti
Zanlı, 2 bin TL aldığını...
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı

Diyet düşkünlerine az kalorili kahve

Kahve içmekten geri kalamayanlar, ancak kalorisini de önemseyenler...Düşük kalorili kahvelerin neler olduğunu merak edenler araştırmalara başladı bile. Peki, bunlar hangileri?

20 Haziran 2022 Pazartesi 21:50
0 Okunma
Diyet düşkünlerine az kalorili kahve
banner48

Güne kahveyle başlamak gibisi yok...

Sabahları kahvaltıdan önce zevkle tükettiğimiz kahveler, güne daha enerjik başlamamızı sağlıyor.

Sevdiklerimizle sohbet ederken, yemek ve spor sonrası aklımıza gelen ilk içeceklerden olan kahve, hayatımızın vazgeçilmezi..

Kahveler gün geçtikçe daha çok çeşitlenirken, kilo vermek isteyenler ise daha düşük kalorili olanlarına yöneliyor.

Uzmanlar da kahve tüketeceğimiz zaman özellikle şekersiz olanları tercih etmemizi söylüyor.

Ayrıca spor öncesinde de sade filtre kahve içmenin yağ yakımını hızlandırdığı belirtiliyor.

Peki her gün içtiğimiz kahvelerin kalorisi ne kadar? İşte detaylar...

Şekersiz filtre kahve:

1 küçük fincan filtre kahve: 2 kalori

1 Orta boy fincan filtre kahve: 2 kalori

Büyük boy fincan şekersiz filtre kahve 3 kaloridir.

Şekerli ve sütlü filtre kahve:

100 ml ölçüdeki şekerli ve sütlü filtre kahve: 12 kalori

200 ml ölçüde şekerli ve sütlü filtre kahve ise : 24 kalori içerir.

Starbucks filtre kahve:

Küçük boy filtre kahve: 3 kalori

Orta boy filtre kahve: 4 kalori

Büyük boy filtre kahve: 5 kalori

Ekstra büyük boy filtre kahve: 7 kaloridir.

Espresso:

En düşük kalorili diyebileceğimiz bir diğer kahve çeşidi ise espresso.

İçerdiği kalori değeri, yok denecek kadar az.

Espresso kahvelerin kalori oranı: 30 mililitre için 1’dir.

Latte

Latte sütlü olması nedeniyle sade kahveye göre daha kalorili olsa da kalorisini süt içeriği ve boyutuyla dengeleyebilirsiniz.

Ara öğünlerinizde rahatlıkla tüketebileceğiniz lattenin kalorisi:

Yağsız sütlü latte: 67 kalori

Yağlı sütlü latte: 114 kalori

Soya sütlü latte: 75 kalori

Cold brew

Yaz aylarında buz gibi bir cold brew, içimizi serinletmez mi?

Düşük kalorisiyle de gönül rahatlığıyla tüketilebileceğiniz cold brew, sütsüz ve şekersiz tüketebileceğiniz diyet dostu bir içecek.

Cold brew kalori değerleri:

Short cold brew: 1 kalori

Tall cold brew: 3 kalori

Grande cold brew: 5 kalori

Kahvenin faydaları

  • Yüksek antioksidan içerir.
  • Antioksidan özelliği nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Uyku açar, yorgunluğa iyi gelir.
  • Kahvenin potasyum, magnezyum ve fosfor içeriği yüksektir.
  • Gebelik ve emzirme döneminde tüketimi ise zararlıdır.
  • Potasyum içermesi nedeniyle karaciğer ve böbrek hastalığı olan kişiler kahveden uzak durmalıdır.
  • Kahve her ne kadar faydalı bir besin olsa da bazı hastalıkları bulunan ve ilaç kullanan kişiler için olumsuzluklara yol açabileceğini söylemeden geçmeyelim.

Anahtar Kelimeler:
DiyetKaloriSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte veganlığın detayları
İşte veganlığın detayları
Beyinde hasara yol açabiliyor!
Beyinde hasara yol açabiliyor!
Gönyeli’nin ‘Yaşlılara Hizmet Birimi’ yeniden ev ziyaretlerine başladı
Gönyeli’nin ‘Yaşlılara Hizmet Birimi’ yeniden ev ziyaretlerine başladı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim