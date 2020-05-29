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Diyet yapanlar için kilo vermeyi kolaylaştıran meyve ve sebzeler
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Diyet yapanlar için kilo vermeyi kolaylaştıran meyve ve sebzeler

Rengarenk meyvelerin ve en taze sebzelerin habercisi olan yaz mevsimi kapımızda. Yaz mevsiminin kapıya dayanmasıyla birlikte kıpır kıpır olduğumuz bugünlerde Diyetisyen Mehtap Yakut, en hafif ve lezzetli seçenekleri bizler için sıraladı.

29 Mayıs 2020 Cuma 20:44
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Diyet yapanlar için kilo vermeyi kolaylaştıran meyve ve sebzeler

Öncelikle bilmemizde veya yeniden hatırlamamızda fayda olan bir bilgiyi dile getirmek lazım. Yediğimizde bizi zayıflatan herhangi sihirli bir yiyecek yok… Ancak metabolizmamızın hızlanarak yağ yakımına destek olan gıdaların varlığı da bir gerçek. Kilo kaybı içinse hareketli bir yaşam ve dengeli kalorili beslenmek şart.

Özellikle yaz ayları, keyifli ve lezzetli, rengarenk meyvelerin mevsimidir. Ancak bu meyveleri tüketirken, onların da sınırsız yenebilme özelliklerinin olmadığını, fazlasının yüksek kalori yüzünden kilo alımına sebebiyet verebileceğini unutmamak gerekir. Gelin şimdi hep birlikte yaz meyve ve sebzelerinin bazı özelliklerine göz atalım.

MEYVELER

Karpuz: Yüksek oranda su kaybına uğradığımız yaz günlerinde karpuz adeta kurtarıcı olarak imdadımıza yetişiyor. Bunun yanında lif yönünden de oldukça zengin olan karpuz, diğer yaz meyveleri içerisinde en az kaloriye sahip olması açısından da oldukça avantajlı.

Çilek: Tıpkı karpuz gibi düşük kaloriye sahip meyveler sıralamasında zirvede yer alan çilek, yine karpuz gibi lif açısından da oldukça zengin. Bu yüzden bu iki meyveyi gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Ahududu: Kendi türündeki diğer meyvelere oranla en az şeker oranına sahip olan bu lezzetli seçenek, diyet yaparken kan şekerinizi dengelemek için oldukça ideal bir alternatif olarak ön plana çıkıyor.

Avokado: Doymamış yağ oranı açısından düşük değere sahip olan avokado form tutmanızın yanında kalbiniz ve genel sağlığınız açısından da önemli bir yere sahip.

Şeftali, kayısı ve nektarin: Kurutulmuş veya taze olarak keyifle tüketebileceğiniz bu meyve grubu, A vitamini ve C vitamini açısından zengin olmasının yanında, antioksidan özelliği açısından da oldukça sağlıklı bir seçenek.

Ananas: Sahip olduğu enzimler sayesinde metabolizmanızın hızlanarak yağların daha hızlı yakılmasına katkı sağlayan ananas, lezzetiyle de yaz meyveleri açısından favoriler arasında yer alıyor.

Meyvelerle ilgili bir not: Dondurulmuş meyve tüketmek, vücut içerisinde ısınmaları için harcanan enerjinin yüksek olması sebebi ile metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına dolayısıyla vücudunuzun ekstra kalori yakmasına yardımcı olur.

SEBZELER

Kabak: Oldukça düşük kaloriye sahip olan kabak, özellikle diğer sebzelerle sotelediğinizde makarnanın yerine gayet lezzetli bir seçenek olarak tüketebileceğiniz diyet dostu bir gıda.

Lahana: Yaz aylarının ortalarında olgunlaşan lahana[MY1] , içerdiği yüksek lif sayesinde salataların vazgeçilmezi olarak sofralardan eksik edilmemesi gereken bir sebze[MY2] . Ayrıca lahana ile yoğurt bazlı bir smoothie yapıldığında oldukça doyurucu, hafif ve tazeleyici bir ara öğüne de dönüşebilmektedir.

Salatalık: Yüksek miktarda su içermesi açısından su kaybını önleyen ve susuzluğunuzu gideren salatalık, ayrıca açlığı bastırması açısından da diyet yapanlar için oldukça güzel bir seçenek. İçinde salatalığın da olduğu lahana, roka, maydanoz ve kıvırcık gibi sebzeler ve yeşillikler ile hazırlanan salata hem lezzetli hem doyurucu ve bilhassa cilt hassasiyeti olanların yaz aylarında rahatlıkla tüketebileceği düşük kalorili bir alternatiftir. Bahse konu sebze ve yeşilliklerin içerdiği yararlı vitaminler sayesinde cildi zararlı güneş ışınlarından koruduğu bilinmektedir.

Bir not: Daha lezzetli ve doyurucu bir alternatif oluşturmak için, sebzelerinizi ızgarada pişirmeyi deneyebilirsiniz.

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