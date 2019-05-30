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Diyetisyen Özge Taşker Falyalı'ya KTDB’den teşekkür

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:17
Diyetisyen Özge Taşker Falyalı'ya KTDB’den teşekkür
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Sağlık Bakanlığına bağlı 23 Sağlık Merkezinde göreve başlayan diyetisyenlerin halka daha kaliteli hizmet verebilmesi ve daha doğru anemnez alabilmesi için Özge Taşker Falyalı 23 diyetisyen için Edip Elektronikten 23 adet profesyonel vucut analizi yapan tartı, esnemeyen mesura ve boy ölçerini Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği üyelerine bağışladı.

KTDB Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan, Diyetisyen Özge Taşker Falyalı'ya 11'inci Diyetisyenler Günü etkinliğinde sonsuz minnet ve teşekkürlerini sunarak Falyalı'ya meslekte 10. yıl onur plaketini de takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Özge Taşker Falyalı
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