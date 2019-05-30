Diyetisyen Özge Taşker Falyalı'ya KTDB’den teşekkür

Sağlık Bakanlığına bağlı 23 Sağlık Merkezinde göreve başlayan diyetisyenlerin halka daha kaliteli hizmet verebilmesi ve daha doğru anemnez alabilmesi için23 diyetisyen için Edip Elektronikten 23 adet profesyonel vucut analizi yapan tartı, esnemeyen mesura ve boy ölçerini Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği üyelerine bağışladı.

KTDB Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan, Diyetisyen Özge Taşker Falyalı'ya 11'inci Diyetisyenler Günü etkinliğinde sonsuz minnet ve teşekkürlerini sunarak Falyalı'ya meslekte 10. yıl onur plaketini de takdim etti.