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Diyetisyenler onu mutlaka öneriyor: Çok tok tutuyor

İçerdiği yüksek besin değerleriyle sağlıklı beslenmek isteyenlerin listesine giren karabuğdayı diyetisyenler de çok tok tutması sebebiyle öneriyor. İşte karabuğdayın faydaları...

03 Şubat 2019 Pazar 15:04
Diyetisyenler onu mutlaka öneriyor: Çok tok tutuyor

Karabuğday yağ oranı düşük besin değeri çok yüksek bir buğday çeşididir. Orijinal adı “Greçka” olan karabuğday son zamanlarda sağlıklı kilo vermek isteyenlerin de favorisi. Peki karabuğday nedir, faydaları nelerdir?

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger bulgur, pirinç, irmik, makarna yerine kullanabileceğimiz sağlıklı tahıl alternatifi olan karabuğdaya mutfaklarımızda sıkça yer vermemiz için 13 sağlıklı nedeni şöyle sıraladı:

1-Karabuğday proteinlerinin biyolojik değeri yüzde 90'ın üzerindedir. Bu değer, örnek protein olarak kabul edilen anne sütü ile yumurta proteinlerinin sahip oldukları yüzde 100 biyolojik değerine çok yakındır ve bu yüzden karabuğday proteinleri hemen tüm diğer meyve-sebze ve tohumların proteinlerine göre besleyicilik açısından daha kalitelidir.

2-İçeriğindeki quarsetinden dolayı güçlü antioksidan kaynağıdır.

3-Lif içeriğinin yüksek olması ve düşük glisemik indeksi sebebiyle diyabeti olan kişiler rahatlıkla tüketebilir.

4-Karabuğday, hipertansiyon ve kardiyovasküler bozuklukların diyet tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır.

5-Karabuğday 'fonksiyonel gıda' olarak bilinir. Fonksiyonel gıdalar, hastalık oluşma riskini azaltan gıdalardır.

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6-Karabuğday, prebiyotik gıda olması ve yüksek lif içeriği sebebiyle kolon kanserinin önlenmesinde etkilidir.

7-Yapılan araştırmalar karabuğdayın düzenli tüketiminin yüksek kolesterolü düşürmede etkili olduğunu göstermiştir.

8-Demir içeriği tüm tahıl ve kurubaklagiller arasında en yüksektir. Sıklıkla anemi sorunu yaşayanlar, hamileler ve bebekler için ideal bir besindir.

9-Düzenli karabuğday tüketen kişilerin kalın bağırsaklarının daha sağlıklı çalıştığı yapılan çalışmalarda görülmüştür.

10-Yüksek lif içeriği sebebiyle tok tutar ve kan şekerini dengeleyerek obeziteye karşı korur.

11-Karabuğday yapısında bulunan bazı anti besinsel faktörlerden dolayı insan vücudunda buğday ve baklagillerden daha zor sindirilebilir. Düdüklü tencerede pişirmek, pişirmeden bir gece önce suda bekletmek tüketim sonrasında meydana gelebilecek gaz ve şişkinlik şikayetlerini azaltabilir.

12-Bitkisel proteinlerin en iyi kaynaklarından biri olması sebebiyle özellikle vejeteryanların, hamilelerin, çocukların, emziren annelerin, yaşlıların diyetlerinde mutlaka bulunması gereken bir besindir.

13-Gluten içermemesi yönünden çölyak hastaları ve glüten intoleransı yaşayan kişiler tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
DiyetisyenKarabuğdayFaydalarıHaberKıbrısGündem
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