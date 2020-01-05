Diyetlerin vazgeçilmezi! Sağlığa birçok faydası var

Keten tohumları her ne kadar minik olsalar da, Omega-3 yağ asidi ALA, liganlar ve lif bakımından zengindirler, bunların hepsinin sağlık açısından birçok faydası olduğu kanıtlanmıştır. Alfa-linolenik asit, omega-3 yağ asitleri ve liganlar bakımından zengindir. Ayrıca, Tiamin, manganez ve magnezyum bulunur. Ayrıca zengin bir C ve B6 vitamini, kalsiyum, demir, potasyum ve sodyum kaynağıdır. Kanser, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. Şimdi keten tohumunun sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım… Keten tohumunun faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI

Keten tohumunun sağlığınızı ve beslenmenizin kalitesini artırabilen birçok sağlık yararı vardır. İşte bunlardan bazıları:

Yüksek lif içeriği

Keten tohumu, kan şekeri seviyesini kontrol altında tuttuğu için birçok diyet programının önemli bir bölümünü oluşturur. Lif varlığı nedeniyle mideyi dolu tutar ve fazla kalori alımını engeller.

Kanser riskini önler

Keten tohumu ile ilgili yapılan bir çalışmada; meme kanseri riskini düşürebildiği ve tümörün boyutunu azaltabileceği belirtilmiştir. Ancak meme kanserine karşı yararlarını doğrulamak için daha fazla klinik deneye ihtiyaç vardır. Keten tohumu aynı zamanda prostat kanseri riskinin azalmasıyla da pozitif olarak ilişkilendirilmiştir. Araştırmalar, öğütülmüş ketenin liganda yönünden zengin olduğu için prostat kanseri ile mücadele eden erkekler için çok faydalı olduğunu göstermiştir.

Diyabeti kontrol etmeye yardımcı olur

Keten tohumu, hem çözünür hem de çözünmeyen diyet lifi açısından zengin bir kaynaktır. Keten tohumunun bu özelliği, diyabet hastası kişilerde normal kan şekeri seviyelerini korumaya yardımcı olur.

Kolesterolü düşürür

Keten tohumundaki omega-3 yağ asitleri ve lignans varlığından dolayı, postmenopozal kadınlarda, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini azalttığı bulunmuştur. Keten tohumunda bulunan çözünebilir lif ayrıca gastrointestinal fonksiyonların korunmasına yardımcı olur ve çözünmeyen lif, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürerek kalbin sağlıklı kalmasında hayati bir rol oynar.

Cilt bakımı

Keten tohumu yağı, sivilce, rosacea ve egzama durumlarında iltihaplı cilt alanlarını iyileştirebilir. Bu yağın topikal uygulaması güneş yanıklarını etkili bir şekilde iyileştirir.

Sindirime yardımcı

Keten tohumu , yüksek lif içeriği sayesinde kabızlık gibi sindirim sorunlarına yardımcı olabilir.

Genel sağlığı korur

Keten tohumu, çoğu B kompleks vitamin ve E vitamini ile magnezyum, potasyum ve demir gibi mineraller bakımından zengindir. E vitamini sağlıklı cilt ve kemikler için esastır. Potasyum sinir sağlığını korur ve demir, kırmızı kan hücrelerinin ve genel metabolizmamızı etkileyen birçok enzimin hayati bir bileşenidir.

Enflamasyonla mücadele

Keten tohumu, sadece balık yağında bulunan zengin bir omega-3 yağ asidi kaynağıdır. Omega-3 yağ asidi, vücuttaki iltihapla savaşan en aktif ajandır. Enflamasyon, kalp hastalıkları, astım, alerji, diyabet ve hatta bazı kanserlerin önde gelen nedenidir. Keten tohumu, nefrit vakalarında böbrek iltihabı oranını azalttığı gösterilmiştir.