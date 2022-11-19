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Doğada kendiliğinden yetişiyor, kimse yüzüne bakmıyor!

Meyve ve sebzelerin her birinin kendine has özellikleri bulunuyor. Bu özellikler insan sağlığına fayda sağlıyor. Eski yıllarda ağırlık olarak tüketilen meyve ve sebzelerin yerlerini ne yazı ki paketlenmiş ürünler aldı. Zararı saymakla bitmeyen paketli ürünler yerine meyve ve sebzeleri koyarak daha dinç ve sağlıklı bir hayat sürdürülebilir. İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen bir meyve daha var. Neredeyse unutulan bu meyve, damarlarda kolesterolden eser bırakmıyor! Varis sorununu çözüyor.

19 Kasım 2022 Cumartesi 14:33
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Doğada kendiliğinden yetişiyor, kimse yüzüne bakmıyor!



Şimdiye kadar muhtemelen adını bile duymadığınız ancak ülkemizde yetişen bir meyvenin faydalarını okudukça şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Akdeniz bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen mersin meyvesi ya da murt meyvesi olarak bilinen besin adeta bir şifa kaynağı. Mersin’in sadece meyvesi değil yaz kış yeşil kalmayı başaran yaprakları da çok faydalı.

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MERSİN MEYVESİ NEDİR?

Genel olarak murt ya da hambeles adıyla bilinen, mersin, hambelis gibi farklı adlarla da anılan bu bitki, küçük ağaç, ağaççık ya da çalı olarak söz edilen, boyu en fazla 5 metreye kadar çıkabilen bir bitki. Genellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda kendiliğinden yetişiyor, maki topluluğuna ait sayılıyor. Ülkemizde de en çok Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde kendisine rastlamak mümkün oluyor.

MERSİN MEYVESİ ÖZELLİKLERİ

Faydaları saymakla bitmeyen Mersinin faydaları arasında doğal balgam söktürücü olması geliyor. Antiseptik olması sayesinde mikropları vücuttan uzak tutuyor. Kalp ve damaları iyileştiriyor. Kolesterolü temizleyerek varis sonunu azaltıyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNE FAYDALARI ÇOK

Sindirim sistemine çok faydası olan mersin, mideyi rahatlatır. Bulantı ve kusmayı önler. İltihapların hızla iyileşmesine destek olduğu biliniyor, bu özelliği sayesinde akciğer iltihaplanmasından egzamaya dek birçok soruna karşı vücudumuzun yanında yer aldığı söyleniyor.

CİLT BAKIMINDA DA KULLANILABİLİR

Mersin meyvesinin yapraklarını da cilt bakımı için kullanabilirsiniz. Çok yönlü bir meyve olan mersin meyvesinin yaprakları çay gibi demlenip cilde sürüldüğünde sivilce ve akneleri hızla iyileştiriyor, cildin ışık ışıl ve pürüzsüz olmasına yardımcı oluyor.

MERSİNİN ZARARLARI

Hafif buruk, mayhoş diyebileceğimiz lezzeti ve içindeki bolca çekirdeği nedeniyle damakta ilginç bir tat bırakan bu meyve, ne yazık ki öyle avuç avuç yenebilecek bir şey değil. Seveni çok sevse de ölçülü bir şekilde yemekte de fayda var. Aksi halde boğazda ve dilde kaşıntı gibi şikayetler yaratabilir. Daha da önemlisi yukarıda saydığımız birçok faydalı etkisi, aşırı kullanım nedeniyle zarara dönüşebilir. (Posta)

Anahtar Kelimeler:
DoğaSağlıkMersinMeyve
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