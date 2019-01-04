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Doğanın Mucizesi ‘Alıç’ Birçok Derde Deva

Geçmiş dönemlerin en eski tedavi yöntemlerinden biridir.

04 Ocak 2019 Cuma 11:23
Doğanın Mucizesi ‘Alıç’ Birçok Derde Deva

Birçok kişinin tadına bile aşina olmadığı alıç meyvesi, tüketimi çok yaygın olmasa da oldukça faydalı bir besindir. Hafif ekşi tadı ve güçlü içeriğiyle alıç meyvesi, kalpten kolesterole kadar birçok alanda mucizevi etkiler yaratır.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, alıç meyvesinin faydalarını anlatıyor.

KİLO VERMEK İÇİN…

Alıç meyvesinin en önemli faydaları arasında zayıflatma etkisi vardır. Metabolizmayı hızlandırır. Bu durum daha fazla kalori yakmayı sağlayarak hızlı kilo vermenizi sağlar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN…

Bol miktarda C vitamini içeren alıç meyvesi, güçlü içeriği sayesinde toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Antioksidan yönünden zengin olan alıç meyvesi bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN…

Bu konuda yapılan birçok araştırma, alıç meyvesinin hafif derecede yüksek tansiyonu olan kişilerde oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Alıç meyvesi içeriğinde bulunanlar sayesinde tansiyon için dengeleyici bir rol oynuyor.

ENERJİYİ YÜKSELTMEK İÇİN…

Alıç meyvesi, koroner damarları genişleterek kan dolaşımını hızlandırır. Besini kan olan hücreler sayesinde vücutta enerji seviyesi artar ve yorgunluk hissinden arınır.

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STRESİ AZALTMAK İÇİN…

Birçok konuda fayda sağlayan alıç meyvesinin en önemli yararlarının arasında stres üzerindeki etkisi vardır. Sakinleştirici özelliği olan alıç meyvesi, kişideki stres seviyesini minimuma düşürerek rahatlatır.

SAĞLIKLI BİR SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN…

Bağırsak florası ile ilgili organik bileşenleri barındıran alıç meyvesi, sindirim sisteminin çok daha sağlıklı ve kolay işlemesini sağlar. Kabızlık, hazımsızlık ve mide ağrılarına iyi gelir.

GÜÇLÜ BİR KALP İÇİN…

Alıç meyvesi düzenli olarak tüketildiği takdirde kan akışını artırarak kan basıncını düşürür. Aynı zamanda kan dolaşımının gelişimini sağlar. Üstelik yüksek kolesterole bağlı olarak görülen kalp hastalığına karşı iyi bir koruma sağlar.

TÜM BUNLARIN YANI SIRA…

Karaciğeri korur, Bağırsak enfeksiyonlarının giderilmesinde rol oynar, Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü artırır, Antioksidan özelliği sayesinde cildin temizlenmesine ve yenilenmesine yardımcı olur.

HAMİLELER TÜKETEBİLİR Mİ?

Hamilelik vücudun değiştiği, hormonların dönüşüm içinde girdiği bir dönem olduğu için beslenme her zamankinden daha önemlidir. Ancak bu her sağlıklı besinin tüketileceği anlamına gelmemelidir. Bu noktada hamile veya emziren kadınlar alıç meyvesini tüketmeden doktoruna danışmalıdır.

HÜRRİYET AİLE ÖZEL

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AlıçDoğaTedaviDertDevaSağlıkHaber
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