Doğumun en risksiz yolu ondan geçiyor!

Doğumu en risksiz ve kolay şekilde gerçekleştirmek için vajinal açıklığın genişletilmesiyle uygulanan Epizyotomi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Epizyotomi nedir? Epizyotomi dikişi nasıl düşer?

EPİZYOTOMİ NEDİR?

Epizyotomi, vajinal açıklığı büyütmek ve doğum işlemini kolaylaştırmak için vajinal duvar ve perine (uyluk bölgeleri arasındaki bölgeye vajinal açıklıktan uzanan) bir kesiktir.

EPİZYOTOMİNİN RİSKLERİ

Herhangi bir cerrahi prosedürde olduğu gibi, komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bir epizyotominin bazı olası komplikasyonları aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

– Kanama

– İnsizyondan sonra rektal dokulara yırtılma ve anal sfinkter

– Perineal ağrı

– Enfeksiyon

– Perineal hematom (perineal dokularda kan toplanması)

– Cinsel ilişki sırasında ağrı

İlaçlara veya latekse alerjisi olan veya başka hassasiyeti olanlar durumu sağlık uzmanlarına bildirmelidir.

Bebeğin doğum hızı çok hızlı olursa, epizyotomi yapılmayabilir.

Özel tıbbi durumunuza bağlı olarak başka riskler olabilir. Doğumdan önce endişelerinizi sağlık uzmanınızla görüşmenizde fayda vardır.

Bir epizyotomi sonrası insizyonel ağrı yaşayabilirsiniz. Şişme ve ağrıyı azaltmak için doğumdan hemen sonra buz torbası uygulanabilir. Bebeğinizin doğumundan sonra hastanede ve evde kaldığınız süre boyunca sitz banyoları (sıcak veya soğuk banyolar) ağrıları giderir ve iyileşmeyi hızlandırır. Perine (vajina ile makat arasındaki bölge) uygulamanıza ilaçlı kremler veya lokal anestezik spreyler de yardımcı olabilir.

Doktorunuz tarafından önerilen ağrı için ağrı kesici kullanabilirsiniz. Yalnızca önerilen ilaçları aldığınızdan emin olun.

İdrar ve bağırsak hareketlerinden sonra sağlık uzmanınız tarafından önerilen temizleme yöntemini kullanarak insizyonu temiz ve kuru tutmalısınız. Bağırsak hareketleri ağrılıysa, sağlık uzmanınız tarafından önerilen dışkı yumuşatıcıları yardımcı olabilir.

Doktorunuz tarafından bildirilen zamana kadar duş yapmamalı, tampon kullanmamalı veya cinsel ilişkiye girmemelisiniz. Ayrıca, yorucu bir aktivite veya ağır kaldırma dahil olmak üzere, günlük aktivitelerde başka kısıtlamalar da olabilir.

Sağlık uzmanınız size farklı tavsiyelerde bulunmadıkça normal diyetinize devam edebilirsiniz.

Doktorunuz, kontrol için ne zaman dönmeniz gerektiğini size bildirecektir.

Aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz sağlık uzmanınıza haber verin:

– Epizyotomi bölgesinden kanama

– Vajinada kötü kokulu akıntı

– Ateş ve / veya titreme

– Şiddetli perineal ağrı

EPİZYOTOMİ DİKİŞİ NASIL DÜŞER?

Doğum sırasında doktor normal bir dikiş attıysa bunun düşmesi 1 ayı bulabilirken bazılarında daha uzun zamanı bulabilir. Eğer Epizyotomi (eriyen dikiş) atılırsa dikiş yaklaşık 7-10 gün arasında kendi kendine erir ve dikişleri yeniden alma operasyonu gerçekleşmez. Dikişlerden dolayı hissedilen ağrı ve rahatsızlık, günden güne azalır ve haftanın bitimine ağrı hissedilmez.